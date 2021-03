In Deutschland gibt es praktisch täglich "" oder versuchte Morde. Männer reagieren mit tödlicher Gewalt, wenn ihre Frauen sich von ihnen trennen. Verhindert werden können sie nur, wennwachsam ist, sagen die Journalistinnenundim Gespräch mit Carolina Schwarz in der: "In Rheinland-Pfalz gibt esfür Hochrisikofälle von Gewalt in engen Beziehungen. Dafür füllen Betroffene einen Fragebogen aus. Gab es eine Steigerung der Gewalt? Oder: Hat er Sie schon einmal gewürgt? Je öfters eine Frau 'Ja' ankreuzt, desto höher das Risiko. Dann kommt es zu einermit dem Jugendamt, Frauenhäusern, der Krisenintervention, Polizei und Staatsanwaltschaft, die gemeinsam nach den besten Möglichkeiten suchen, die Frau zu schützen. Bei einer Evaluation des Pilotprojekts kam heraus, dass nach diesen Interventionen nur ein Viertel der Täter wieder gewalttätig wird. Das ist der richtige Weg." Die beiden sind Autorinnen des Buchs "Alle drei Tage - Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen".Gerade hat der Bundesgesundheitsminister im ungeimpften Deutschland einenverkündet, weil bei sieben von 1,6 Millionen Geimpften in Deutschland Thrombosen in Hirnvenen auftraten. Das sind, rechnet Andreas Rosenfelder in dervor. Verstehen wir eigentlich noch, was ein Risiko ist, fragt ebenfalls in derder Philologe: "Vor allem die Bilder aus Bergamo und die tägliche Hypostasierung eigentlich interpretationsbedürftiger Zahlen zu Fakten und Sachzwängen haben Angst erzeugt. Die Angst ist deswegen so groß, weil es ein zentrales Anliegen unserer Gesellschaft ist,. Aber Risiken sind die Kehrseite von, das zeigt der Begriff der Kontingenz. Negiert man Schicksalskontingenz, statt sich mit ihr auseinanderzusetzen, beraubt man sich am Ende der Handlungsfreiheit. In der gegenwärtigen Krise tritt diese Dialektik der Kontingenz mit besonderer Klarheit zu Tage."Nein, wir leben nicht in einer Corona-Diktatur, meint in derRoman Bucheli auf unser Resümee ), wir fliegen in der Pandemie nunmal auf Sicht und können das nur mit Hilfe der Wissenschaftler. Übersollte man aber schon, findet Bucheli: "Obgleich all dies mit schwerwiegenden menschlichen, psychischen und wirtschaftlichen Folgen verbunden ist, hat sich die Gesellschaft bis heute nicht darauf verständigt, ob diese Kosten irgendwiewerden sollten und unter welchen Gesichtspunkten dies allenfalls geschehen könne. Verspätet sind wir also auch in der Grundsatzdiskussion, ob und wie wir unsvorstellen könnten. Da wir die Kosten erheblicher Folgeschäden in Kauf nehmen, ist in der Frage ihrer Verteilung und den damit verbundenen ethischen Abwägungen dringend ein gesellschaftlicher Konsens zu suchen."Der Religionskritiker prüft auf seiner Seite, die von islamischen Organisationen wie "Claim" und "Inssan" vorgelegt werden und auf die sich etwa der von der Bundesregierung geförderte "Mediendienst Integration" bezieht. Die dort präsentierten Zahlen erscheinen ihm: "In der Bearbeitung des Themas zeigte sich jedoch, dass in den vergangenen zehn Jahren die Diskussion um Diskriminierungen und Muslimfeindlichkeitgenommen hat, die sich zwar politisch und finanziell durchsetzen konnte, aber einer kritischen empirischen Prüfung nicht standhält. Viele Studien auf diesem Gebiet erlauben nämlichauf die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern vielmehr auf die ideologisch verzerrten Perspektiven derer, die mit diesen Studien ihre eigene gesellschaftspolitische Agenda umsetzen."