Sara Jakubiak und Jonathan Tetelman in "Francesca da Rimini". Foto: Monika Rittershaus/Deutsche Oper

Am Wochenende noch hatte sich Volksbühnenintendantgegen die in deröffentlich gemachten Vorwürfe verwahrt, gestern trat er zurück. In einer Erklärung bedauerte er, dass es ihm nicht gelungen sei, ein offenes und diskriminierungssensibles Klima zu schaffen, wie Christine Dössel und Christiane Lutz in deretwas überrascht von diesem Richungswechsel schreiben . "Das ging jetzt schnell. Sehr schnell", kommentiert Rüdiger Schaper im: "Die Strukturen müssten sich ändern, heißt es immer. Und das geschieht. Dörrs Abgang ist am Theater hierzulande. Übergriffige Führungspersonen kommen nicht mehr einfach so durch. Metoo entfaltet starken politischen Druck. Das Thema ist präsent, und es hat Konsequenzen, wenn die Vorwürfe berechtigt und geprüft sind." Die Vorwürfe gegen Dörr sind nicht unbedingt justiziabel, es geht um sexistische Sprüche und anzügliche Witze, um Anmache, Upskirting und Altersdiskrimineriung, betont Manuel Brug in der, meint aber gleichwohl: "Er geht, darf man wohl sagen, als. Da hat einer die Zeichen der Zeit erkannt."Diemüssen jubilieren, glaubt Judith von Sternburg in dernach Christof Loys Inszenierung von"Francesca da Rimini" im Stream der Deutschen Oper Berlin. Für sie selbst ist das Werk nachgleichnamigem Fin-de-Siècle-Drama eine Offenbarung: "Die Musik changiert zwischen Puccini (die Klangwelt) und Debussy (die geisterhafte Innerlichkeit) mit etwas Strauss und Wagner dabei (die Dekadenz und die Liebes-Ekstase). Aber sie ist auch eigen genug, dazu aus einem Guss und so weit weg von einer Nummernabfolge, wie es in der italienischen Oper überhaupt möglich ist. Carlo Rizzi bringt diese Musik in Berlin und daheim am Lautsprecher zum. Wie er und das Orchester - dazu sichtbare und unsichtbare Bühnenmusik - zugleich Vorsicht walten lassen, die Zartheiten herausarbeiten wie eine Stickarbeit, ist überwältigend."-Kritiker Gerald Felber ist Zandonais Oper zwar etwas zu wollüstig schwelgend, aber gesanglich ist er auf seine Kosten gekommen: "spielt das, enorm präsent, zum Zerreißen angespannt, großartig und singt dazu, auch konditionell bewundernswert, unter gleichsam wütender, noch. Der reine Wohllaut ist zwar eher auf der Seite von Jonathan Tetelmans Paolo." Im genießt Ulrich Amling die Abwechslung, mal kein Stück aus dem Repertoire zu sehen: "Sängerinnen und Sänger bringen kaum fertige Interpretationen oder bewährte Rettungsschirme mit auf die Proben. Das kann ungeahnte Kräfte freisetzen und Interpret:innen leuchten lassen, die plötzlich einen ganzen Abend erhellen."In Paris halten SchauspielerInnen und BühnenarbeiterInnen seit zwei Wochen dasbesetzt, in der berichtet Joseph Hanimann eher unentflammt: "hätten sie eigentlich keine, sagt, Schauspielerin und Mitglied der der kommunistischen Partei nahestehenden Gewerkschaft CGT, zwischen den Gitterstäben hindurch. Sie war bei der Besetzung des Odéon von Anfang an dabei. Es gehe vor allem darum, auf die Regierung, damit sie nicht nur die großen Häuser irgendwann wieder öffnet undrettet, sondern auch an die zahlreichen freien Künstler und Bühnentechniker denke, die nach nunmehr einem Jahr Arbeitspause allein nicht mehr auf die Beine kämen. Und darüber hinaus wolle man mit der Theaterbesetzung auch den Kampf gegenfortführen, die durch die Covid-Krise ins Stocken, nicht aber zu Fall gekommen ist."Besprochen werden"Macbeth" als Telegram-Chat vom Nürnberger Schauspiel, das Christine Dössel in der SZ als "digitale Hardboiled-Comicversion" streckenweise goutieren kann) und die Uraufführung des Stücks "Force Majeure" der Choreografinonline im Tanzquartier Wien ( Standard ).