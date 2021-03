Nach dreizehn Jahren Ermittlungen wurdein Frankreich wegen Bestechung zuverurteilt. (Er hat inzwischen Berufung eingelegt.) Im Interview mit derfindet der Philosoph (und Ex von Sarkozys Ehefrau Carla Bruni)das problematisch, weil die Anschuldigungen aufbasieren. "Denken Sie an den Fall Liliane de Bettencourt. Sie wurde abgehört und die Aufnahmen verbreitet. Das war komplett illegal, das Vorgehen wurde aber mit dem Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt. Ich halte das für schädlich und gefährlich. Der Rechtsstaat und die Freiheit sind durch 'das Gute' gefährdet, wie es zum Beispiel auch der Fall ist bei den Degrowth-Leuten. Im Namen eines höheren Interesses werden Freiheitsbeschränkungen auferlegt. Freiheit muss aber immersein - mit allen Risiken, die das mit sich bringt. Wenn man auf der Basis abgehörter privater Konversationen verurteilt wird, punktet der Rechtsstaat damit wohl kaum."hat zum ersten Mal seit Kriegsende einenerlitten: Über eine Million Menschen haben das Land verlassen. Grund ist offenbar nicht der Brexit, sondern die Coronakrise, die das Land undhart getroffen hat, schreibt Jonathan Portes im: "Neuzuwanderer wohnen viel häufiger zur Miete - was es einfacher macht zu gehen, und teurer zu bleiben. Warum sollten Sie Ihre Gesundheit und Ihren Kontostand riskieren, wenn Sie - zumindest einige von ihnen - die Möglichkeit haben, an einenzurückzukehren, an dem sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zusammen sein können, wenn Ihr Job weg ist? Andere Arten von Migranten - Studenten, Saisonarbeiter und solche, die für kurze Zeit hier sind - sind vielleicht auch ganz zurückgekehrt oder gar nicht erst gekommen."Warum habenin der Coronakrise viel besser abgeschnitten als zum Beispiel, das zu den zehn Ländern mit den meisten Toten zählt, fragt Nikolas Busse in der. Es liege nicht am Durchschnittsalter der Bevölkerung, das in Japan sogar noch höher ist, nicht an autoritären Regimes, denn Südkorea, Taiwan und Japan sind Demokratien, sondern daran, dass diese Länder viel stärker aufsetzten: "Vor allem für die freiheitlichen Länder war die Frage,für die Seuchenbekämpfung einzuschränken seien, nicht weniger heikel als für uns. Sie entschieden sich dafür, Teile des Datenschutzes zu opfern; allerdings blieb den Bürgern etwa in Südkoreagegen die Maßnahmen offen. Wir haben dafür viel stärkerbeschnitten wie die Bewegungs-, die Berufs- oder die Versammlungsfreiheit."Aber à propos Digitalisierung. Diehat versagt. Nun wird die App "" gepriesen, für die sich der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier stark macht. Markus Reuter von hat damit ein Problem : Wenn schon eine solche App mit Regierungssegen, "dann will ich als Bürger schon genau wissen können,und was diese macht. Gerade bei sensiblen Daten, die Rückschlüsse auf Gesundheit und Aufenthaltsorte geben. Dann will ich schon wissen, wasist. Und wenn der Staat für eine private App, die alle nutzen sollen, viel Geld ausgibt, dann muss dereinfach öffentlich werden."Die beiden Bundestagabgeordneten Abgeordneten(CSU) und(CDU) stehen in Verdacht, sich bei Geschäften mit Atemschutzmaskenzu haben. Nun ist es das Wesen von Unternehmern, dass sie sich bei Geschäften bereichern, und Abgeordneten sind Nebentätigkeiten in einem gewissen Rahmen erlaubt, erläutert Christian Rath in der: "Problematisch wird es immer dann, wenn diewerden, zum Beispiel wenn ein Mandatsträger bei einer Nebentätigkeit den Briefkopf des Bundestags verwendet oder als 'MdB' (Mitglied des Bundestags) unterschreibt. Fragwürdig ist auch, wenn der Abgeordnete bei der Nebentätigkeit den Eindruck erweckt, dass er gerade, weil er eininnehat, die Nebentätigkeit besonders wirkungsvoll ausüben kann." Mehr zu dem Fall hier