Wandjina, Australien, Kimberley, 1938, Douglas C. Fox, Aquarell auf Papier. © Frobenius-Institut / Museum Rietberg

CaptionBild: Max Beckmann. Der Nachhauseweg, aus: Die Hölle, 1919. Lithografie

In der reist Philipp Meier in der Ausstellung "Kunst der Vorzeit" im Zürcher Museum Rietberg zu den "". Die Ausstellung zeigt Kopien prähistorischer Felsbilder aus den, wobei die meist von Künstlerinnen angefertigten Kopien eher als von den Vorlagen "" gelten, fügt Meier hinzu. Nicht alles ist auf Anhieb verständlich: "Was zum Beispiel diesebedeuten, oder was es mit jenen chaotischen Wimmelbildern aus lauter übereinandergemalten Pferden, Zebras, Büffeln und insektenartigen Menschengestalten auf sich hat. (...) Zu anderen Bildern haben wir einen unmittelbaren Zugang. Da ist eine, die mit ihrem Rüssel fast zärtlich ihr Junges umfasst und solcherweise vor einer sich nähernden Raubkatze zu schützen versucht. Da geht es weder um Magie noch um Tierkult. Die Szene muss einen unserer Vorfahren vor sehr langer Zeit schlicht und einfach ergriffen haben, genauso wie sie uns heute ergreifen würde. Und allein deshalb hatte er sie wohl dargestellt. In wesentlichen Dingen, so scheint es uns vor einem solchen Werk, hat sich diein ihrer langen Entwicklungsgeschichte."





Zwischen 1915 und 1933 lebtein Frankfurt, genau jene Zeit nimmt die "kleine, feine" Ausstellung "Städels Beckmann/Beckmanns Städel" nun in den Blick, freut sich Sandra Danicke in der, die etwa in dem Kreidelithographie-Zyklus "Die Hölle" "eindringliche" nach dem Ersten Weltkrieg betrachtet: "Es sind schlaglichtartige Szenen aus einem großstädtischen Alltag, in denen Beckmann eineporträtiert und den Betrachterinnen und Betrachtern ihre Ängste und Nöte förmlich um die Ohren haut: eine hungrige Familie, die um eine kümmerliche Dose Sardinen herum am Esstisch sitzt, unheimliche Begegnungen und Ereignisse auf offener Straße, ein, eine hektische Tanzszene, die jeglicher Vergnügung entbehrt."

Im Monopol-Gespräch mit Patricia Grzonka erklärt die in London lebende Galeristin Julia Muggenburg, wie hart Corona, vor allem aber der Brexit die britische Kunstszene trifft: "Seit dem Brexit gibt es viel mehr Bürokratie, und es besteht eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Verordnungen. Galerien müssen sehr schlau vorgehen, wenn sie Künstler zeigen, die nicht aus England sind. Der Versand der Kunstwerke unterliegt neuen Bestimmungen: Es fällt eine Mehrwertsteuer an, die bereits im Voraus bezahlt werden muss, unabhängig davon, ob eine Arbeit verkauft wird oder nicht. Wenn die Leihgabe zurückgeht, wird diese zurückerstattet, aber dieser Prozess dauert Monate. Neu ist auch, dass Künstler*innen Arbeitsvisa brauchen, die individuell für jeweilige EU Länder gelten."

Weiteres: Im berichtet Birgit Rieger über das bei Christie's fürdigitale Kunstwerk des Instagram-Künstlers. Im Gespräch mit Ronald Berg erklärt Hannes Langebein, Direktor der Stiftung St. Matthäus, wie sich der Dialog zwischengestalten könnte.Besprochen wird die große Werkschau "Andy Warhol Now" im Kölner Museum Ludwig, die zwar einen Schwerpunkt auf Warholsund seinen Hintergrund alssetzt, in der-Kritiker Alexander Menden aber dennoch nicht unbedingt einen "frischen, queeren Blick" auf all die bekannten Werke gewinnt und die Ausstellung "Der Beifang" im Berliner Gutshaus Steglitz ( Tagesspiegel ).