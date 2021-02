Schwerpunkt: Ein Jahr nach dem Attentat von Hanau

Heute jährt sich der, bei dem neun Menschen starben und viele weitere verletzt wurden, zum ersten Mal. Seit dem rechtsextremistischenim November 1992 hat sich immerhin einiges getan, schreibt Deniz Yücel in der. Diewurden damals in der Politik nicht genannt, Kanzler Kohl nahm nicht an der Trauerfeier teil, gedacht wurde der "", so Yücel weiter: "Natürlich fanden auch die Morde von Hanau nicht in einem luftleeren Raum stand. Von der in Teilen rechtsextremen AfD, die das gesellschaftliche Klima vergiftet, bis zurin Teilen der Öffentlichkeit gibt es Diskurse, die solche Gewalttaten befördern. Doch die Rassisten von heute befinden sich in einem. Sie sind da, sie sind gefährlich, ob in ihrer militanten Ausprägung oder ihrer biederen. Aber sie sindund schon gar nicht der Mainstream. Auch die Frage nach Repräsentation von Einwanderern und ihren Kindern in der Öffentlichkeit, etwa in den Medien, stellt sich heute vielleicht noch in Einzelaspekten, aber ist kein generelles Problem mehr. Und sie hat heute ein nie dagewesenes Maß an Vielfalt gewonnen."Rechtsextreme Terroristen handeln nicht ohne Umfeld. Mark Terkessides identifiziert in derden Diskurs vom "", der in der gesamten populistischen und extremen Rechten grassiert, als Inspiration für Täter: "Diese Leute betrachten sich selbst als Minderheit, und sehen die Gewalt als legitimen Widerstand. Insofern war klar, dass eine große Gefahr von teilweise auchausgeht, die sich nach dem Vorbild etwa von Anders Breivik ideologisch bewaffnen und dann losschlagen. Beimhaben sich die Behörden auf dieses Szenario eingerichtet und so Anschläge verhindert - warum also hier nicht?" Das Antirassismusprogramm der Bundesregierung, immerhin eine Millarde Euro schwer, ist Terkessides zu wenig. Er fordert eine langfristige Strategie: "Das würde '' ebenso beinhalten wie das '' von Gesetzestexten im Hinblick auf rassistische Effekte."Für Sascha Lobo () ist durch Corona " offenbar geworden , wie verstörend groß dieist, solchen Rassismus als tolerierbar zu betrachten. Deshalb gehenoder scheinliberale Corona-Maßnahmen-Gegner gemeinsam mit Nazis auf die Straße. Die migrantische Wut speist sich aus genau solchen Erkenntnissen: Im Zweifel meint ihr euren Antirassismus nicht wirklich ernst." Und schreibt ebenfalls auf: "Diein Schulen, Bussen, Geschäften, auf Fußballplätzen oder in Klubs. Innenminister Seehofer hat betont, dass Rechtsextremismus derzeit eine der zentralsten Gefahren für Deutschland darstellt.sei die Möglichkeit zu einer rassistischen Gewalttat gegeben, befürchten die Sicherheitskräfte." Melanie Mühl sieht es in derähnlich: "Der Hass ist dabeiund kennt keine Grenzen."Im erkennt Aida Baghernejad gleich eine "alte, neue" - in der Gesellschaft, in der "Rassismus gepflegt wird wie liebgewonnenes Kulturgut", aber auch mit Blick auf das: "Es beginnt auch mit unserem Blickwinkel. Wenn es Tage dauert, bis der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, der Waffen bei Nazis kauft, endlich zurücktritt. Wenn Berichte von, diehorten, sich auf den vermeintlichen 'Tag X' vorbereiten, diehegen, Rassismus pflegen und Selbstjustiz begehen, kaum jemanden interessieren, aber eine satirische Kolumne von Hengameh Yaghoobifarah, die die Gefühle eben dieser Berufsgruppen verletzte, zu einer mittleren Staatskrise führt."Ebenfalls im fragt Ariane Bemmer: "Warum setzen sich vor ein paar Tagen erst Mütter, Väter, Geschwister, Cousins, Freunde von Toten vor eine Kamera und lesen dievor, die sich für sie aus der Tatnacht ergeben? Warum laufen mit diesen Fragen nicht die Verantwortlichen herum? Wollen denn nicht alle wissen, warum ein Mann, der psychisch krank ist, einehaben darf? Oder warumwerden? Wollen nicht alle wissen, ob tatsächlich Opfer von Verbrechen obduziert werden, ohne dass man als Angehöriger dazu gefragt wird, und man bekommt irgendwann einen zusammengeflickten Leichnam zu sehen, aber nur, wenn man nicht lockerlässt? Wollen nicht alle wissen, was sich offizielle Stellen herausnehmen? Wiees hier zugehen kann?"In derkommentiert auch Matthias Dobrinski: "Umso deprimierender ist der Umgang dermit den Ereignissen der Tatnacht, mit den tatsächlichen und vielleicht auch nur vermeintlichen Fehlern des Einsatzes. Es mussten erst die Angehörigen der Opfer auf die Barrikaden gehen, ehe Hessens Innenminister Peter Beuth zugab, dass vielleicht doch nicht alles optimal gelaufen ist. Wie sollte es auch? Doch derwar wichtiger als die Transparenz gegenüber den Angehörigen der Opfer, die wissen wollen, wie ihr Kind starb, selbst wenn sie ahnen, dass es da keine wirkliche Antwort geben kann."