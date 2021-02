Ausstellungsansicht. Foto: Léo Delafontaine / Musee du Quai Branly

In derist Catrin Lorch absolut niedergeschmettert angesichts der Ausstellungen, diewerden konnten, obwohl sie eine "bedeutende Saison für die Kunst" versprachen:im Münchner Lehnbachhaus im Museum Brandhorst in der Whitechapel Gallery in London - "von der-Ausstellung in der Stuttgarter Staatsgalerie , die mit vielen noch nie gezeigten Werken prunkte, über den monumentalen Auftritt vonin der Kunsthalle Bielefeld (den man noch durch die Glasfenster erahnen kann). Im Museum Ludwig in Köln wollte manneu entdecken, als queeren Künstler, der durchaus auch Schwarze porträtierte. Die Schau, zu der auch Filme, Videos und Installationen gehören, sollte vor Weihnachten eröffnen, sie ist seit Monaten fertig aufgebaut. Jetzt wird sie immerhin bis in den Juni verlängert - doch schon weil Folgestationen in den USA geplant sind, wird sie sich nicht noch einmal schieben lassen."





In derist Bettina Wohlfarth ganz begeistert von der Ausstellung "Ex Africa" im Pariser Musée du Quai Branly , der ihr zeigt, wie groß derauf die europäische Kunst war und "wie Künstler, ob sie nun aus Afrika oder aus westlichen Ländern stammen, die afrikanischen Einflüsse in ihrem Werk verwenden und gegebenenfalls neu beleben. Dem Dresdener Künstlerkommt im ersten Raum mit drei monumentalen Gemälden - darunter 'Triptychon für Basquiat' von 1984 oder 'The Man, The Woman, The Lion und die Tiere am Wasserloch' von 1989 - die eher unbequeme Rolle zu, die Positionen eineszu resümieren."Weiteres: Luise Wolf macht für die taz "Zimmerreisen" mit der Berliner Künstlerindurch fremde Wohnungen. Michael Wurmitzer annonciert imdas Medienkunstfestival Civa in Wien. Besprochen wird eine Ausstellung der abstrakten Malerinin der Wiener Secession