Politische Philosophie mag vielen heute als trocken Brot der Philosophiegeschichte gelten. Aber in Zeiten der Identitätspolitik lesen sich die Artikel über die universalistischen Ideen', der in diesen Tagen hundert Jahre alt geworden wäre, auch wieder wohltuend. In derschreibt Philosophüber Rawls "Theorie der Gerechtigkeit", die vor fünfzig Jahren erschien: "In einer pluralistischen Gesellschaft, in der es viele Vorstellungen davon gibt, wie ein gutes Leben zu führen ist, soll seine Gerechtigkeitsauffassung ein Angebot sein, das sich ausheraus rational akzeptieren und sogar unterstützen lasse. Er spricht von einem "übergreifenden Konsens" als Kerngedanken eines politischen Liberalismus, für den die Verständigung über das Rechte einenbeansprucht." Karen Horn findet Rawls' Gerechtigkeitskonzept in deraus dem gleichen Grund "aufregend zeitgemäß": "Es baut ausdrücklichauf, der moderne Gesellschaften kennzeichnet. Dieser Befund führt zur liberalen Norm der Toleranz."erinnert in einem ausführlichen Artikel in der. Und er erzählt, dass Rawls durchaus auch an die Adresse der USA und Britanniensüber denäußerte: "Nach Rawls waren, solange England mit einer deutschen Übermacht konfrontiert war - was für die USA nie der Fall gewesen sei -,legitim, obwohl dabei zivile Objekte zerstört und Zivilpersonen getötet wurden. Nach der vernichtenden Niederlage der deutschen Truppen inhabe das aber nicht mehr gegolten, so dass spätere Bombardierungen deutscher Städte, namentlich die Zerstörung von Dresden, nicht gerechtfertigt gewesen seien." spricht mit Stefan Weiss vom Wienerüber ihr neues Buch "Die Wiedererfindung der Nation". Die Idee der Nation möchte sie nicht verabschieden,ausgleichen: "Ich möchte sowohl den Begriffals auch den dervermeiden. Es mag gut gemeint sein, aber es schafft von vornherein eine Asymmetrie. Man sollte vielmehr umgekehrt vorgehen und zunächst danach fragen, was wir gemeinsam haben, statt das Augenmerk vor allem auf das zu richten, was uns trennt. Ich benutze hier den Begriff der. Das sind Regeln des Umgangs miteinander, die es seit 5.000 Jahren in allen Religionen und Kulturen der Welt gibt."Die Philosophinist zur Zeit Gastprofessorin an der TU Berlin. Sie gilt als eine Theoretikerin der "", mit der einander überschneidende Diskriminierungen (etwa als Schwarze und als Frau) beschrieben werden soll. Im Januar forderte sie im Gespräch mit Christoph David Piorkowski imeinen selbstkritischen theoretischen Ansatz: "Eineist unumgänglich. Für sich alleine greifen Empowerment, Normalisierung und Dekonstruktion zu kurz." Und sie beklagte, dass das Personal an deutschen Unis zu wenig divers sei. Von derwurde die Magdeburger Professorin daraufhin in sozialen Netzen heftig angegriffen, berichtet Piorkowski heute. KollegInnen haben sich darauf hin in einem offenen Brief mit ihr solidarisiert: Besonders hervergetan habe ich der AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider, der zugleich noch Privatdozent an der Bayreuther Uni sei und für den nun Konsequenzen gefordert werden. Zitiert wird auch die Genderforscherin Magdalena Beljan: "Im medialen Diskurs über eine, werde kaum zur Kenntnis genommen, dass die wirklichen, für Leib und Leben bestimmter Akteure bedrohlichen Versuche, kritische Positionen mundtot zu machen, auserfolgten, sagt Beljan."