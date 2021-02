Die rechtspopulistische Regierung in Polen zeigt, dass man mit Leitungsschutzrecht-Argumenten sogartreffen kann. Im Internet tätige Medien sollen neuerdings eine "entrichten, gegen die die Medien mit geschwärzten Titeln protestierten, berichtet Gabriele Lesser in der: "Laut Premier Mateusz Morawiecki von der PiS soll der 'Solidaritätsbeitrag' vor allem Konzerne wie Facebook, Google, Twitter und Amazon treffen, die in Polen zwar viel Gewinn erwirtschafteten, aber kaum Steuern zahlten. Experten zufolge würden diese Konzerne jedoch höchstens 50 bis 100 Millionen Zloty (zirka 11 bis 22 Millionen Euro) mehr Steuern in Polen bezahlen, wenn überhaupt. Die Hauptlast in Höhe von jährlich rund 800 Millionen Zloty (knapp 180 Millionen Euro) zusätzlicher Steuern entfiele auf die ausschließlich in Polen aktiven Medienunternehmen. Dabei ist derennach fast einem Jahr Coronalockdown schlecht: Die großen Reklameaufträge brachen fast überall weg, die Auflagen sanken."Diekehren zurück in die schreibt ein ziemlich deprimierter Markus Ziener in der. "Das Leben in Russland ist in diesen Wochen ein weiteres Stück unfreier geworden. Wer seine Meinung sagt,. Und dieser Preis steigt nahezu stündlich. Inzwischen genügt schon ein, um in einer Zelle zu landen, die dreifach überfüllt ist und in der es eine einzige offene Toilette gibt. Freundlicherweise hat die Staatsmacht den Gefangenen ihre Handys gelassen, damit die Kunde über die Behandlungsmethoden auch fleißig zirkuliert. Putins Russland hat nichts zu verbergen, jazu wahren, es will nur noch klarstellen: Wer sich mit uns anlegt, der muss sich auf einiges gefasst machen. ... Soll das also der Weg in Russlands Zukunft sein? Eine Sowjetunion 2.0, die Angst vor ihren Bürgern hat, diese kleinhält,?"Doch gegen die deutsche Russland-Liebe ist kein Kraut gewachsen. Das-Projekt ist wirtschaftlich und klimapolitisch Unsinn. Sein Zweck ist allein die Überbrückung derals Transferland, schreibt der ehemalige Grünen-Politikerin der. Und nun begründet Bundespräsidentdas Projekt noch mit der deutschen historischen Verantwortung (unser Resümee ): "Das ist maßlos überhöht und offenbart doch eine tiefere Wahrheit: Nord Stream 2 ist das Symbol für die deutsch-russischen Sonderbeziehungen, eine vertrackte Mischung ausund. Laut einer Umfrage vom November 2019 wünschen sichder Deutschen eine engere Zusammenarbeit mit Russland. Dass Wladimir Putin an der Spitze eines autoritären, bis auf die Knochen korrupten Regimes steht, irritiert ebenso wenig wie der unerklärte Krieg gegen die Ukraine und die russische Waffenbrüderschaft mit dem."