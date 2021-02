Am 19. Februar letzten Jahres erschoss Tobias R. inneun Menschen, die er nach rassistischen Kriterien ausgesucht hatte, danach erschoss er seine Mutter und sich selbst. Bei der Gedenkfeier am Jahrestag wird der Bundespräsident reden. Diebringt einige Sonderseiten. Konrad Litschko berichtet , dass die Hinterbliebenen der Opfer in einer Videokundgebung die Behörden zum Teil: "Die Angehörigen der Mordopfer kritisieren, dass der Attentäter - trotz- im Jahr 2013bekam. Dass er damit in Schützenvereinen trainieren konnte, 2019 auch bei zwei Übungen in der Slowakei. 'Der Täter hat, um am Ende unsere Kinder professionell zu töten', sagte Serpil Temiz-Unvar, Mutter des ermordeten Ferhat Unvar, auf der Videokundgebung. Es sei kaum vorstellbar, dass der Verfassungsschutz davon nichts mitbekam."In einem weiteren Artikel fragt Luisa Kuhn, wie der Attentäter, dessen paranoide Schizophrenie bekannt war, so ohne weiteres ankam. Die Zahlen, die sie über Waffen in Deutschland nennt, sind erschreckend: "In Deutschland besitzen Ende 2020insgesamt 5.013.046 Waffen. Die Zahlen stammen aus dem Nationalen Waffenregister. Unter diesen Menschen sindund hunderte Reichsbürger. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor." Außerdem: Daniel Bax, Pressesprecher am "Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung" (DeZIM), macht für das Attentatverantwortlich.Diewird demnächst wohl als Ganzes vom Verfassungsschutz überwacht, was für die Partei eine äußerst unangenehme Perspektive ist. Innerlich ist die Partei inzerrissen, berichtet Markus Wehner in der. Die stärkeren westlichen Landesverbände scheinen ein wenig gemäßigter zu sein, doch die mitgliederschwächeren"können auf Wahlerfolge zwischen gut 20 und knapp 30 Prozent verweisen. Im Osten ist die AfD zugeworden. Zugleich ist sie dort radikaler, eher völkisch-kollektivistisch gesinnt, mehr oder weniger stark vom 'Flügel' geprägt."Insind die Untersuchungsgefängnisse nach den jüngsten Repressionen gegen Nawalny-Anhänger überfüllt, schreibt die Autorin in der. Die Bürger werden bei Verhören terrorisiert: "Freilich sind nicht alle Polizeireviere gleich. Auf einigen sind die Beamten gelassener, doch auf einigenwie im Fall der 21 Jahre alten Moskauer Studentin Aljona Kitajewa, der die Polizisten eine Plastiktüte über den Kopf zogen und sie schlugen, damit sie ihr Telefon entsperrte. Anwälte wurden nicht vorgelassen, überall war der sogenannte '' ausgerufen worden, das hieß auch, dass die Gefangenen nicht telefonieren durften und Behinderte keine Medikamente erhielten."Der bei Rom lebende Autor liest imeinige in Italien publizierte Bücher zur, darunter den auch hierzulande ausreichend gewürdigten Giorgio Agamben, und zeichnet nebenbei ein Psychogramm des Landes: "Italien ist das Land der, in dem Greise und (meist ältere) Netzwerker regieren. Das Warten auf den festen Job hat zu einer lächerlich niedrigen Geburtenrate geführt. Und weil viele auf dashoffen dürfen, sehen sich weder Staat noch Wirtschaft in der Pflicht, die Prekarität der Jüngeren grundsätzlich zu bekämpfen."Inist ohne großen Protest aus anderen Ländern der EU ein zynisches und extremistischeserlassen worden, das zu den größten Protesten seit 1989 führte. Die Polin und Politologin hofft in der, dass der konvulsivische Nationalismus der PiS-Regierung auch ein Zeichen ihres Niedergangs ist: "Vielleicht hat die Regierung erkannt, dass es auch umgeht. Die Pandemie hat ihre Unfähigkeit zumindest jenen vor Augen geführt, die nicht allein den von der Regierung kontrollierten Medien folgen, und für eine Reihe handfester Skandale gesorgt. Einer Partei, die über eine fast uneingeschränkte Kontrolle des Staatsapparats, der finanziellen Ressourcen und der medialen Öffentlichkeit verfügt, könnte dies zumwerden. Dass die letzte Präsidentschaftswahl 2020 denkbar knapp ausfiel, ist hierfür symptomatisch."