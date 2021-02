Claudia Bauers "Metamorphosen" nach Ovid. Foto: Berliner Volksbühne

An der Berliner Volksbühne hatteMythen-Mashup "Metamorphosen [overcoming mankind] nach Ovid & Kompliz*innen" Premiere. Selbst im Stream stellte sich bei-Kritikerin Katrin Bettina Müllerein, bei der wilden, grotesken Inszenierung: "Dieser Slapstick wird immer konterkariert von der Anteilnahme in den Stimmen der Erzählenden und dem Versmaß, das so nah an das Zittern der Verfolgten führt., die Malick Bauer in den Augen stehen, während er mit Ovids Worten beschreibt, wie der Sonnengott Apollon voll Schrecken beobachten muss, wie sein Sohn Phaeton mit dem Sonnenwagensetzt und dabei umkommt, während Wälder verbrennen und die Städte untergehen, steigen auch den Zuschauenden in die Augen. Auch wenn darunter drei dernur einen Sessel reiten; dass Schreibtischtäter hinter vielen Katastrophen stehen, weiß man ja."In der gibt Elena Philipp etwas streberhaft zu bedenken, dass "eindie allzu illustrative Verdoppelung der erzählten Gewalt vermindert hätte", kam intellektuell aber trotzdem auf ihre Kosten, wenn Ovids Geschichten von Menschen, Göttern, Nymphen und Dämonen parallel zu den Kräften des Kapitalismus, Ausbeutung und unheilvollen Seuchen gesetzt werden: "Auch die Regisseurin und ihr Ensemble steuern Texte bei: Völlig überdrehte Verschwörungstheoretiker*innen erträumen sich ein Neues Goldenes Zeitalter, in dem sie 'die große Mission' namens '' beenden.steht in einem Medusa-Monolog von Emma Rönnebeck gedanklich Patin für die große Transformation: Genealogien sind perdu, diese ganzen Abstammungsmythen und Halbgöttereien. Warum dasnicht freundlich begrüßen, statt gleich dreinzuschlagen?"Eigentlich kann niemand mehr was anfangen mitbieder-bösem "Freischütz", der die deutsche Seele und den deutschen Wald besingt, aber-Kritiker Manuel Brug liebt ihn trotzdem. Klug psychologisierend versucht nun an der Bayerische Staatsoper, dem Schauerstück beizukommen, freut sich Brug: "Der duckt sich unter der deutschen Folklore durch, platziert die Jagdgesellschaft als mafiös-moderne, völlig zeitlose Hochzeitsfeier im aseptischen Hotelfurnierholzballsaal zwischen Stehtischen und Geschäftshäuserpanorama. Das könnte die lustvoll gestelltein Aschheim sein. Zumindest sind hier die Bosse ähnlich durchgeknallt. Bedrohlich souverän,, waltet Antonello Manacorda am Pult des Staatsorchesters. Da dund duster, müssen langen Atem haben für die extremen Tempi, die sich am Ouvertüren-Ende in C-Dur-Hetzjubel werfen." Auch in der findet Reinhard Brembeck die Inszenierung selbst im Stream "brillant", faszinierend balancierend "auf der Kippe zwischen Blutrünstigkeit und Zivilisation". In der attestiert Judith von Sternburg der Inszenierung eine "lässig moderne Figurenführung".In derblickt Dorion Weickmann auf das Ballett der Pariser Oper, für das die Gleichstellungsexpertinund der Historikereinen Rapport sur la diversité erstellt haben ( unser Resümee ). Nicht nur die Überarbeitung des Repertoires findet Weickmann überfällig: "Längst ist das Ballett eine globale Kunst, deren Problem nicht minoritäre Teilhabeforderung, sondernist. Ausbildungsakademien müssen sich auf Talentsuche begeben und einen Nachwuchs heranziehen, der so divers ist wie die Gesellschaft - und obendrein selbstbewusst."Weiteres: Julia Hubernagel berichtet in dervon der Gesprächsreihe "" am Zürcher Schauspielhaus. In derblickt Hans-Christian Rößler sehnsüchtig auf die sich ankündigenden Premieren an der