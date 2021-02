Es ist höchste Zeit, dass Angela Merkel ihre Unterstützung voraufgibt, schreibt Konrad Schuller in der: "Putins Pipeline dient dem Ziel, diezu umgehen. Wenn die Röhre fertig ist, kann der Präsident den eingefrorenen Krieg gegen dieses Land neu entfachen, ohne Störungen im West-Export fürchten zu müssen. Für die Nato-Länder im Osten wäre das eine. Deshalb haben sie Merkels Duldung der Leitung immer als Missachtung ihrer Kerninteressen betrachtet."ist nach wie vor trotz aller gegenteiligen Beteuerungen und Absichten diein Europa, wo andere europäische Länder umwerden. Für Luxemburg hat sich der Eigennutz prächtig gelohnt, es ist das, berichtet auf vier Seiten die, die sich für die Geschichte mit einer Reihe internationaler Zeitungen und Reporterorganisationen zusammengetan hat. Doch nicht nur das: Bei etwa der Hälfte der Firmen würden entgegen der Vorschriften "keine Angaben zum Eigentümer gemacht, etliche drücken sich mit schwer nachzuvollziehenden Argumenten um Offenlegung." Zudem führe das Register neben einigen Minderjährigen auch "etliche fragwürdige Gestalten als Firmeneigentümer auf: einen, der im Zentrum eines großen Korruptionsskandals in Frankreich steht. Deneiner der größten. Einen der Korruption verdächtigen Schwiegersohn des tunesischen. Und Menschen mit Verbindung zur mächtigen italienischen Mafiaorganisation '. Welch ehrenwerte Gesellschaft."Die Politik in Deutschland hat die Tendenz, sich ihre Zivilgesellschaft selbst zu organisieren. Eine ihrer Institutionen ist die, die laut Anna Schneider in derweiter ausgebaut wird und demnächst 369 Stellen haben soll, doppelt so viel wie im Jahr 2013. Diese Stellen dienen dem "Kampf gegenund". Schneider wirft der bpb vor, sich sehr viel mehr mit Rechts- als mitzu befassen: "Jüngst sorgte ein Vorfall für Aufruhr, der auch den Beirat beschäftigte. Im Einleitungstext zum Online-Dossier Linksextremismus der Bundeszentrale war bis Anfang Jahr zu lesen: 'Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von.' Das rief Thorsten Frei auf den Plan, den stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag und Vorsitzenden des Kuratoriums der Bundeszentrale... Eine Relativierung des Linksextremismus sei im Sinne der politischen Bildung inakzeptabel."Auf berichtet Özlem Topçu über die seit Wochen andauerndengegen den von Recep Tayyip Erdoğan eingesetzten neuen Rektor derin Istanbul. Mit dessen Einsetzung "wird ein Kampf gegen eine alte staatliche Institution - die Boğaziçi ist keine Privat-Uni - geführt, der stellvertretend steht für den Kampf gegen die alte, vermeintlich liberale Ordnung, die die vermeintlich neue, emporgekommene, verhindern will. Ein Kampf 'wir gegen sie', jene, die 'uns fromme Anatolier' verachten; gegen 'die Liberalen', 'die Linken', 'die Eliten', 'die Intellektuellen' - und einenauch, dessen Existenz in der Türkei nicht von der Hand zu weisen, und vielleicht irgendwo in dem Land zu finden ist, aber wohl nicht an der Boğaziçi."Weiteres: Die Coronakrise zeige einmal mehr, dassist. Aber das wolle man noch nicht so recht wahrnehmen, meintin der: "Es führt zu jener seltsamenin der politischen Klasse, die desto mehr an hergebrachten Strategien festhält, je deutlicher wird, dass sie nicht wirken." Und im warnt Hannes Soltau: Wir sind, als wir es wahrhaben wollen, und der Kapitalismus ist schuld: "Längst ist es kein Geheimnis mehr, dasssich politisch radikalisieren. Und nach Schuldigen suchen."