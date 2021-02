Der Verfassungsschutz will dieunter Beobachtung stellen, der Partei behagt das überhaupt nicht. So sehr sich Sabine am Orde in derüber die Selbstauflösungstendenzen in der AfD freut, sie kritisiert doch , dass der Beschluss des Verfassungsschutzes, der noch nicht offiziell ist,wurde: "Die AfD klagte, weil sie sich dadurch unzulässig im Parteienwettstreit- und das zu Beginn eines Superwahljahrs. Abstrahiert man einmal kurz von der AfD und ihrer antidemokratischen Kraft, muss man einräumen: An diesem Argument ist. Mit einem möglicherweise anstehenden Beschluss eines Geheimdienstes vor wichtigen Wahlen die Entscheidung der BürgerInnen zu beeinflussen ist, gelinde gesagt, problematisch. Man stelle sich nur einmal vor, es handelte sich um eine."hat vor allem als Kommunikatorin in der Krise um die Impfstoffbeschaffung krass versagt, schreibt Thomas Gutschker in der. Eine Katastrophe war vor allem die Drohung von Zollkontrollen an der- und überdies überflüssig, weil sich die Exporte auch anders kontrollieren lassen, so Gutschker. Diese Kontrolle muss dann allerdings doch sein: "Astra-Zeneca hatte der EU mal eben mitgeteilt, dass die Firma im ersten Quartal statt 80 nur 31 Millionen Impfdosen liefern werde. Das Vereinigte Königreich bekam dagegen weiterhin die volle Menge - nicht nur aus britischen Werken, sondern offenbaraus. Was immer den schwedisch-britischen Konzern und seinen französischen Chef dazu bewogen hat, die Gesundheitskrise ist zu ernst, der europäische Vorschuss für Liefergarantien ist zu hoch, um darüber großzügig hinwegzusehen."Die Virologinfordert unterdessen imeinen nochals bisher - wegen der Virusmutanten: "Spätestens an Ostern, wenn die über 80-Jährigen hoffentlich geimpft sind, wird der Ruf nach Lockerungen so laut werden, dass möglicherweise wieder geöffnet wird. Und dann würde das Virus durch die jüngeren, bis dahin noch nicht geimpften Altersgruppen rauschen, die keine Immunität haben - und, die man sich gar nicht vorstellen kann. Weil die Mutanten noch infektiöser sind. Nicht zu vergessen das Risiko, dass Varianten auftauchen könnten, gegen die Impfstoffe schlechter wirken.""Im Zweifel für die Freiheit", ruft dagegen der Philosophin der. Die Coronakrise veranschaulicht für ihn eine Machtergreifung der. Die Parlamente hätten sichverhalten. Und so wurde "ein Gesetz, das die Bundesregierung zu weitreichendenermächtigt, am Vormittag in einer allzu kurzen Parlamentsrundedebattiert, am Nachmittag im Bundesrat verabschiedet und noch am selben Tag vom Bundespräsidenten unterschrieben. Auf diese Übereilung war die Politik."Der russische, in Deutschland lebende Publizist Nikolai Klimeniouk bekennt in derseine Bewunderung fürMut, aber er sieht die Kampagne für ihn kritisch, weil es ihr allein um Nawalny, nicht um die Missstände in Russland gehe. Die Proteste seien jetzt aus taktischen Gründen abgesagt worden, obwohl erstmals so viele Menschen ihren Unmut kundtaten: "Das führt in bitterer Deutlichkeit vor Augen, dass das Team Navalny Proteste nur alssieht. Dass die Leute nicht nur für Nawalnys Freilassung und schon gar nicht unbedingt für seine politische Agenda demonstrierten, scheint ihn und sein Team nicht zu berühren. Dass man demonstriert, um seine Empörung über Unrecht und Gewalt zu zeigen und seine Würde zu bewahren, spielt in diesem Machtspiel keine Rolle."