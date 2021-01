"When the day comes we step out of the shade aflame and unafraid, the new dawn blooms as we free it, for there is always light if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it."Was für ein Gänsehautmoment gestern, als die junge Dichteringestern auf dem Kapitol, wo vor zwei Wochen noch marodierende Rechtsextreme die Tore stürmten, zur friedlichen Amtsübergabe anihr"The Hills we Climb" ( hier der Volltext) vorlas und die Verse und Sätze mit ihren feingliedrigen Gesten unterstrich:Das Gedicht sollte den Akzent auflegen, schrieb Benno Schirrmeister gestern in dernoch im Vorfeld der Inauguration: "Aber durch die Berufung der intersektionalen Aktivistin Amanda Gorman als Inaugural-Poet macht Bidens Team klar,dassbedeutet. ... Das Team Biden hätte eine bequemere Wahl treffen können, aber. Denn so eine Inaugural Poet soll ja auch ausgleichen, was als Defizit des neuen Amtsinhabers gilt. Großväterlicher weißer neuer Präsident, junge schwarze Dichterin: Der." Susanne Lenz liefert in derein paar Hintergründe zu der Dichterin, die in den USA in den letzten Jahren eine steile Karriere hingelegt hat, in Deutschland aber noch weitgehend unbekannt ist. Gormans Ambitionen sind sympathisch: "Ihre selbstbewusste Ankündigung, sie werde 2036, ist möglicherweise ernst zu nehmen."Außerdem: Bereits vor einem Jahr sprach Gorman in einem TED-Talk überWeitere Artikel: Für spricht Viktor Funk mit dem Übersetzer. Hans Jakob Meier schreibt in der FAZ über die 1981 gestorbene Osnabrücker Buchhändlerin Friedel Hanckel, dieals (alles andere als freiwilliges) Vorbild für eine Figur in dessen Roman "Ginster" diente, wie aus jetzt aufgetauchter Korrespondenz hervorgeht.Besprochen werden unter anderem"Revolution" ( taz ),"Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard" ( Tagesspiegel ),"Bad Regina" ( SZ ) undRoman "Was für ein Wunder" über das Erdbeben von Haiti ().