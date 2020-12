Ok, nun hat es in letzter Minute doch noch einengegeben. Die Ökonomin wirft im Gespräch mit Ulrike Herrmann von dereinen trockenen, aber kenntnisreichen Blick auf das Papier: "Diehaben tatsächlich wichtige Ziele erreicht. Sie könnenbleiben, müssen dafür aber nichts mehr zahlen. Sie sparen jährlich etwa 6,8 Milliarden Euro netto." Trotzdem verlassen sie die Zollunion: "Der neue Handelsvertrag legt zwar fest, dass es keine Zölle gibt - trotzdem sind Zollformulare nötig. Das istfür die britischen Exporteure." Und die Dienstleistungen, so Schäfer, sind nicht Teil des Deals - und das betrifft den starken. Hier erklären Dominic Johnson und Eva Oer Einzelheiten des 1.246-seitigen Papiers.Der Brexit hatüberschattet, das die EU-Mitgliedschaft Britanniens für beide Seiten hatte. Der irische Kolumnistmöchte nach der Scheidung daran doch noch mal erinnern. Für Britannien bedeutete die Mitgliedschaft, (wenigstens vorübergehend) das Empire abschütteln zu können, schreibt er im: "Die Mitgliedschaft in der EU ermöglichte es Britannien tatsächlich, seineund sich eine europäische Zukunft vorzustellen. Es sorgte dafür, dass der unvermeidliche Einfluss eines größeren politischen und wirtschaftlichen Blocks im Osten des Landes durch die Fähigkeit gemildert wurde, eine gleichberechtigte und respektierte Stimme innerhalb dieses Blocks zu haben. Sie gab Britannien eine Möglichkeit, in der Welt zu sein, die nicht vonabhing. Und die EU half dem Vereinigten Königreich, sein mit Abstand größtes internes Problem zu lösen: den. Die direkte Beteiligung der EU am Friedensprozess mag marginal gewesen sein. Ihr indirekter Einfluss war unermesslich groß. ... Zu keinem Zeitpunkt in seiner Geschichte hat Britannien den Kontinent ohne Krieg so tiefgreifend geprägt. Zu keiner Zeit in seiner Geschichte hat es sich seinen Nachbarn gegenüber so sehrverhalten können, so wenig als." O'Toole betont aber auch, dass die Anwesenheit Britanniens in der EU für diese vorteilhaft war - etwa bei derIn derblickt der ehemalige Bürgerrechtler und Politikerauf die bleibende Vergrätzung in den Neuen Ländern dreißig Jahre nach der Vereinigung. Einer der Gründe ist, dass die Ostdeutschen anders als andere Osteuropäer keinehatten, so seine These: "Die unvorbereitete Öffnung der Mauer hat alle Optionen für eine geordnete und zeitlich gestreckte Transformation vernichtet. Die anhaltende Fluchtbewegung gen Westen zwang dazu,am Anfang der Transformation zu vollziehen statt als krönenden Abschluss eines mehrjährigen Transformationsprozesses. Vielen Ostdeutschen ist wohl bis heute nicht klar, dass ihr sehnlichster Wunsch, dieund sofort, sehr viele Arbeitsplätze kosten musste."