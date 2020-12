Die-Reihe spricht ausführlich mitüber ihr literarisches Schaffen und die Lage in: Den Verletzten der Proteste "wird die Behandlung im Krankenhaus verweigert, man will ihre Verletzungen nicht dokumentieren, ihre Berichte nicht anhören. Auf diese Weise sollwerden, und in den vielen Jahren, seit ich mich mit Erinnerung beschäftige, habe ich noch einmal so deutlich wie nie gesehen, wie schlimm es ist, die Erinnerung zu verlieren, wie wichtig es ist, sie zu bewahren. Wenn wir das nicht tun, ist es,. In einer Situation wie heute verlangt das Mut und Zivilcourage, von dem Arzt, der einen Verletzten behandelt und die Erinnerung daran bewahrt, von dem Menschen, der das erlebt hat und davon berichtet. Erinnerung ist fast so etwas wie ein lebendiger Organismus, dem man ehrlich dienen muss, um nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, was uns widerfahren ist."Weitere Artikel: In der erzählt Leonhard F. Seidl, wie erBesuch in Rothenburg 1967 zu seinem Roman "Der falsche Schah" verarbeitet hat. Inboomt das, ist-Korrespondentin Susanna Petrin aufgefallen . Urs Hafner trauert in derum die "", die für seinen Begriff seit geraumer Zeit unterzugehen droht. Gisela Trahms erzählt in den "Actionszenen der Weltliteratur" davon, wie sichvon zwei Kindern zu seiner Geschichte "Bergkristall" inspirieren ließ. Michael Freund erinnert im Standard anletzten (und herzzerreißend schönen) Cartoon aus seiner "Calvin & Hobbes"-Serie, der vor 25 Jahren erschienen ist. Corinne Orlowski widmet sich in einer "Langen Nacht" vonder. Und viel Lesestoff für die Zeit zwischen den Jahren: Jurysprecher Klaus Brinkbäumer kürt imdieBesprochen werden unter anderem' "Milchmann" ( Freitag ),"Das schwarze Königreich" ( Tagesspiegel ),"Winter" ( ZeitOnline ),"Jeder schreibt für sich allein. Schriftsteller im Nationalsozialismus" ( Freitag ),Essaysammlung "Lichtregen" ( Tagesspiegel ),"Insomnia" ( Freitag ), die Wiederveröffentlichung vonursprünglich 1931 veröffentlichtem Berlinroman "Patience geht vorüber" ( Tagesspiegel ), der Band "99 beste Schweizer Bücher" ( NZZ ),"What light there is. Über die Schönheit des Moments" ( SZ ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunterBilderbuch "Unsichtbar in der großen Stadt" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Wulf Segebrecht über"Der Christen Schiff-Fahrt":"Unser Leben ist ein Meer,Die Begierden sind die Wellen,Die sich grausamlich aufschwellen..."