Der-Prozess ist nach der Unterbrechung wegen der Corona-Erkrankung eines Angeklagten wieder aufgenommen worden. Yannick Haenel schreibt über die Polizistin, die von Amedy Coulibaly in der Banlieue durch einen Schuss in den Rücken ermordet wurde. Diesem Mord fehlte der Zusammenhang mit dem-Massaker einerseits und den Morden in einem jüdischen Supermarkt andererseits. Haenel folgt der Argumentation des Anwalts Victor Zagury, dass Coulibaly in Montrouge eigentlich ein jüdisches Gemeindezentrum und eineangreifen wollte - durch die Präsenz der Polizistin wurde er gehindert, und er attackierte am nächsten Tag den jüdischen Supermarkt. "Dass es einen Plan gab, eine jüdische Schule anzugreifen ist also', er wurde von den Ordnungskräften und der Regierung versteckt, vielleicht weil man einen Aufstand in der Gemeinde fürchtete, und übrigens ist es auch möglich, dass die Ermittler gar nicht auf die Idee gekommen sind. In diesem Prozess festzuhalten, dass Coulibaly in Montrouge Juden ermorden wollte, gibt dem Tod Clarissa Jean-Philippes, der Polizistin aus Martinique, stellt ihn in den Kontext einer 'kollektiven Geschichte', stellt ihre Würde wieder her. Dieser Prozess hat sehr wohl einen Sinn."Auch im Prozess um den Mord angeht es um die Wahrheit - nämlich um die Frage, ob Stephan E. den Kasseler Regierungspräsidenten Lübckehatte, oder ob der mögliche Mittäter Markus H. dabei war. Das Gericht hat Markus H. aus der Untersuchungshaft entlassen, schreibt Konrad Litschko in der. "Die Familie Lübcke aber sieht das genau anders. Für sie waren beide Männer am Tatort, der Mord eine. Irmgard Braun-Lübcke hatte Stephan E. deshalb vor zwei Wochen erneut gebeten, 'die volle Wahrheit' zu sagen. Und sie attackierte über ihren Anwalt Holger Matt das Gericht. Matt warf diesem via'auffallende Freundlichkeit' gegenüber Markus H. vor. Weitere Aufklärung sei offenbar 'nicht gewünscht'. Richter Thomas Sagebiel sprach von einem ''. Die Nebenklage versuche den Senat unter Druck zu setzen."So groß ist die, dass von Tayyip Erdogan plötzlichzu hören waren: "Wir sehen uns nicht andernorts, sondern in Europa, wir stellen uns vor, unserezu bauen." Bülent Mümay zeigt sich in seiner-Kolumne nicht überrascht: "Touristen wie ausländische Investitionen kamen zum größten Teil. Die Hinwendung zuhatte in wirtschaftlicher Hinsicht keinen nennenswerten Nutzen. Der neue Vorstoß nun sollte Europa wieder betören, da sich die Wirtschaftskrise verschärft. Dabei hatte Erdogan Europa noch vor wenigen Jahren als 'Kreuzritter' verdammt."Der dieim europäischen Parlament vertretende polnische Soziologeschrieb kürzlich in der, die polnische Regierung seien die "Konservativen, die nicht kapituliert haben", während die Europäische Kommission wie eine "zentrale" handele. Einen "Generalangriff gegen das Konzept der europäischen Demokratie" nennt, deutscher Abgeordneter der Grünen im Europäischen Parlament Krasnodebskis Vorwurf nun und antwortet ebenfalls in der: "Grotesk" sei, dass die polnische Regierungspartei sich als diegeriert. Diese Unterstellung ist brandgefährlich, denn sie unterminiert den wichtigsten demokratischen Konsens: Grundrechte und Rechtsstaat sind. Bei der Verteidigung demokratischer Strukturen geht es nicht um bestimmte politische Inhalte, sondern um Strukturen und Rechtspositionen, diewichtig sind. Diese Strukturen versucht die regierende Partei in Polen abzubauen und insbesondere die Gewaltenteilung aufzuheben."