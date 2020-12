Die Schauspielerin, Mitbegründerin von Peter Steins Schaubühne, ist gestorben. In dererinnert sich Gerhard Stadelmaier an unvergessliche Szenen. Wie siein Tschechows "Drei Schwestern" zum Beispiel: "Das Unvergessliche der Szene lag darin, dass das Offensichtliche das Verborgene war. Nicht nur, was die Zigarette in den schmalgliedrigen Fingern der Lampe, sondern was den Ton, das, das Brüchige im konversationellen Oberflächenreflief anging. Jede Hebung eines Vokals, jede Senkung vor einem Punkt, jedes Schweben eines Kommas - worüber junge Gegenwartsschauspielerinnen schreiend, rasend und hohnplappernd wegjökeln und -poltern, das wurde bei Jutta Lampe zu einem. An Sprachmusik."Weitere Nachrufe von Lothar Müller in der SZ , Barbara Villiger Heilig in der nachtkritik , Simon Strauß im faz.net , Peter Iden in der FR , Peter von Becker im Tagesspiegel , Ronald Pohl im Standard und Kai Luehrs-Kaiser in der Welt Die streamt abdrei Inszenierungen mit Jutta Lampe: "Der Park" von Botho Strauß, Marivaux' "Triumph der Liebe" und Tschechows "Drei Schwestern"ImMagazin erklärt die Schauspielerin , warumweder in der Schule noch im Beruf als Sonderfall behandelt werden sollte: "Beigeht es nicht in erster Linie um das erlernte Allgemeinwissen. Der viel wichtigere Punkt ist die Sozialisierung. Man erschließt sich einemit all ihren Möglichkeiten, lernt miteinander umzugehen und im besten Falle auch, dass es für jede:n diverse Möglichkeiten gibt. Ich bin überzeugt davon, dass ich, wenn ich auf eine Förderschule in einer Sonderwelt gegangen wäre, keine Schauspielausbildung gemacht hätte. Wenn es dort gut gelaufen wäre, säße ich heute irgendwo in einem Büro, aller Wahrscheinlichkeit nach aber in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, weil das für Menschen mit Behinderung in unserem System so vorgesehen ist. Was die Kunst- und Kulturinstitutionen da machen können? Öffnet eure: die Spielclubs, die Musikschulen, die Jugendtheater, die Kinderkonzerte."Besprochen werden"Superspreader" am Münchner Resi () und"Falstaff" im hauseigenen TV der Bayerischen Staatsoper ().