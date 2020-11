In der Türkei sitzt der Romancier und Journalistimmer noch beziehungsweise wieder im Gefängnis, erinnert Deniz Yücel in der. 2018 war er verurteilt worden "wegen Beteiligung am Putschversuch, auf Grundlage einer, in der Altan eine 'verbreitet habe. Abenteuerlich wie so viele Anklagen in der Türkei des Recep Tayyip Erdogan." Das Urteil war zwar aufgehoben aber Altan nach acht Tagen in Freiheit sofort wieder verhaftet und erneut zuverurteilt worden. "Er ist jetzt 70 Jahre alt. Am Montag beging er seinen 1500. Tag in Unfreiheit."Inherrscht inzwischen ein Patt zwischen der Opposition und Alexander Lukaschenko. Die Oppositionsführerinsetzt auf einen Generalstreik und damit auf eine riskante Strategie, die für Lukaschenko denrechtfertigen könnte, schreibt Jan C. Behrends bei den: "Mit der Ausnahme Litauens und Polens hatsich bisher in Belarus zurückgehalten. Wenn nichts Dramatisches passiert, dann wird sich daran in den kommenden Wochen kaum etwas ändern. Die Pandemie, der Brexit und die Wahlen in den USA bestimmen in diesem Herbst die Agenda. Werkennt, der weiß, dass der russische Machthaber bereit ist, Fakten zu schaffen, wenn er unter Druck steht. Das hat die Annexion der Krim gezeigt. Es wäre deshalb vorschnell, einein Belarus auszuschließen. Die halbherzige Reaktion auf den Mordversuch andürfte den Kreml zudem in dem Eindruck bestärkt haben, dass aus Berlin und Brüssel keine harschen Reaktionen drohen."