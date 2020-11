Hassan Akkad: Gimba. National Portrait Gallery, London

Marion Löhndorf empfiehlt in dertrotzdem die Online-Ausstellung "Hold Still" der National Portrait Gallery, die berührend intime Bilder vonzeige: "Ironisch heißt ein Bild 'Home Office Going Great': Zwei Erwachsene versuchen sich am Laptop zu konzentrieren, während ein Kind lachend auf dem Tisch tanzt. Ein anderes schaut seinem Vater beim Brotbacken zu, dem großen britischen Hobby während der Ausgangssperre.gehören zum Repertoire."Lothar Müller erinnert sich dagegen in derseufzend an die Künstler, die diezerren wollten, an Marcel Duchamp oder Joseph Beuys. Ihm ist die Exodus-Rhetorik mittlerweile flau geworden, mit der Museen ganz wie Tech-Giganten von der Digitalisierung schwärmen: "Was fehlt, ist, der Gang durch die Gemäldegalerie an einem Regennachmittag, die Abonnementvorstellung im Stadttheater, der Abendvortrag in einer Akademie. Es fehlt all das, wovor die Aufbruchsbewegungen der ästhetischen Moderne in der beruhigenden Gewissheit flohen, dass durch ihre Sezessionsbewegungen kein Museum, kein Theater, kein Konzertsaal und keine Akademie verschwand. Eher kamen neue hinzu. Nun, wo sie der Lockdown geschlossen hat, sind diese Räume zumgeworden."Weiteres: Auf wenig Gegenliebe stößt in den Sozialen Medien die Skulptur , mit der die Künstlerin Maggi Hambling anerinnert, berichtet Valentina Di Liscia auf: Ausgerechnet die '' wird als winzige nackte Frau dargestellt! "Die Künstlerin verteidigte imihr Porträt: 'So weit ich weiß, hat sie doch, die wir alle haben wollen." Im unterhält sich Sean O'Hagan mit dem Kurator, der in diesem Jahr das Festival LagosPhoto verantwortet.