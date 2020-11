Reine Agenteneleganz: Sean Connery James Bond in "Goldfinger"

Die Feuilletons trauern um. Dass sich der Gentleman des Kinos, der mit einem angedeuteten Lächeln ganze Eisberge zum Schmelzen brachte, aus erbärmlichen Lebensverhältnissen in Edinburgh bis ins Zentrum der Unterhaltungsindustrie vorgearbeitet hatte, erwähnen alle Nachrufe so selbstverständlich wie die Tatsache, dass er einmal zu Protokoll gegeben hat, es sei unter bestimmten Bedingungen in Ordnung, Frauen zu schlagen. 1962 verlieh er James Bond sein Gesicht, das bis heute über der Popfigur als Referenzpunkt schwebt, und brachte damit ", frei von gockelhaftem Gehabe" ins Kino, schreibt Birgit Roschy auf. "Connery war das Bindeglied zwischen Spencer Tracy und Clark Gable, den Helden von altem Schrot und Korn, zu den Unbeschädigbaren à la Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone", erklärt Hanns-Georg Rodek in der. André Malberg nähert sich im-Nachruf Connery von seinerher und schließt: "Der James Bond der Herzen war mehr als ein augenfreundlicher Schönling, dem mit seiner berühmtesten Rolle der Durchbruch zum Weltstar über Jahrzehnte hinweg gelang. Er war auf der Leinwand wie in ihrem Schatten die, die im Mann des letzten Jahrhunderts aufkeimten und den heutigen prägen."Und sein Bond war eben doch noch mehr als Jet-Set, Flirts und Stilbewusstsein, schreibt David Steinitz auf der Seite Drei der SZ: Connery "gab 007 mit seinem rauen Charme immer auch einen, der den Zuschauern signalisierte, dass er von ganz unten kam und dass folglich auch sie ineintreten könnten. Mit dieser proletarischen Note löste Sean Connery auch elegant das Problem, dass James Bond mit seinem Interesse für gute Kleidung und gutes Essen nach dem Moralverständnis der Nachkriegszeit eigentlich kein Weiberheld, sondernwar." So ist Connerys Bond "die".Ideologiekritische Anwürfe, wie sie in den 60ern immer wieder gegen Bond laut wurden, zielten mangels Widerstand einigermaßen ins Leere, hält Andreas Kilb in derfest: "Die Superschurken à la Blofeld und Goldfinger, gegen die er antreten musste, waren ihm auch deshalb unterlegen, weil siebeherrschen wollten, während er nurmit seiner nächsten blonden oder brünetten Flamme hinarbeitete. In seiner Effizienz war Bond das riesenhaft vergrößerte Inbild der kleinen Angestellten im Publikum: ein Rädchen im Getriebe wie sie, aber ausgestattet mit einer Kraft und Cleverness, dieein Schnippchen schlug."Daniel Kothenschulte würdigt Connery in derals "letzten Ritter unserer Zeit". Andreas Conrad ( Tagesspiegel ) und Marion Löhndorf ( NZZ ) erinnern daran, dass man Connery keineswegs auf Bond reduzieren könne. Dem schließt sich Dominik Kamalzadeh iman und erinnert dabei insbesondere auch an John Boormans psychedelischen Science-Fiction-Knaller "Zardoz", in dem Connery es im roten Männerbikini an britischer Agenteneleganz beträchtlich mangeln ließ: "So verwegen wie als, Schnauzer und Overknee-Stiefel sah Connery nie wieder aus." Diesen Film muss man wirklich gesehen haben, um ihn glauben zu können. Einen kleinen Eindruck vermittelt der Trailer:Dass die Kinos Unterstützung im Kultur-Lockdown bekommen, hält Lars Henrik Gass, Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, im-Gespräch für völlig richtig, unterstreicht aber auch: "Es wurde versäumt, dem Kino einezu geben, und zwar von beiden Seiten - von der Kulturpolitik, aber auch von den Kinobetreibern und den Verbänden selbst, die im Grunde anfesthalten und eigentlich einer nicht mehr zeitgemäßen Kinovorstellung anhängen. Den Kampf gegen die Mediatheken, gegen die Streamingdienste halte ich wirklich für den absolut falschen Weg. Man kann nicht anderen vorwerfen, dass siemachen und auf eine Nachfrage treffen." Vielmehr sollte man "dieses, des Historisch Werdens von Kino eigentlich nutzen, um diesen Prozess zu strukturieren und in vernünftige Bahnen zu bringen."In derhabenerhebliche Konjunktur, berichtet Can Dündar auf. Die historischen Stoffe dienten dabei vor allem der nationalen Selbsterbauung und Feindbildpflege. Deshalb meldet sich auch Staatschefdazu gern zu Wort: 2015 etwa lief "die Serie 'Hauptstadt' (Originaltitel: Payitaht) über den osmanischen Sultan Abdulhamid an. Das Drama vermittelte dem Publikum Eroberungs- und Dschihad-Euphorie und war gespickt mit inneren und äußeren Feinden,. Der Sultan in der Serie sprach quasi Erdoğans Sprache. Erklärte Erdoğan, es gehe um den 'Fortbestand' des Landes, sah Sultan Abdulhamid in der Serie im Zusammenhang mit dem 'Fortbestand' 'die Zukunft des Landes' in Gefahr. In der Serieden englischen Gesandten, parallel dazu erklärte Erdoğan einen ausländischen Botschafter zur Persona non grata."Weiteres: Im schreibt Robert Zion einen Nachruf auf die Schauspielerin, die einstige "Queen of Technicolor". Besprochen werden' autobiografisch gefärbter Antifa-Film "Und morgen die ganze Welt" ( Jungle World ) und neue DVD-Veröffentlichungen, darunterJames-Bond-Parodie "Serenade für zwei Spione" aus dem Jahr 1965 ( SZ ).