In einem öffentlichen Aufruf beklagen und andere die Indifferenz in Deutschland gegenüber dem: "Auffällig ist regelmäßig das Schweigen der Politik, der Medien, der Kirchen und zivilgesellschaftlicher Organisationen. Mit Recht wurden nach rechtsextremen Anschlägen Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen durchgeführt, Maßnahmen gefordert und an die Namen der Getöteten erinnert. Warum nicht auch bei? Kennt jemand spontaneines deutschen Opfers islamistischen Terrors? Als im Mai 2020 George Floyd in den USA bei seiner Verhaftung durch die Polizei getötet wurde, löste das in Deutschland nicht nur Massenproteste gegen Rassismus, sondern auch den Ruf nach analoger Überprüfung deutscher Verhältnisse aus. Wo waren die Demonstrationen nach der Ermordung von, nach dem ersten Anschlag in Nizza oder dem Abschlachten des katholischen Geistlichen in einer Kirche in Frankreich? Jene, die gegen Rassismus auf die Straße gehen, bleiben bei islamistischer Gewalt stumm, weil es als anstößig empfunden wird, die Täter und ihre Motive klar zu benennen."Derlegt es darauf an, Europas Gesellschaften zu spalten, erinnert Ronen Steinke nach dem Attentat von Nizza in der, seine Drahtzieher lechzen geradezu nach antimuslimischen Reaktionen: "Je größer der Leidensdruck für Muslime in Europa, desto größer die Chance, dass sie den Hass auf die europäischen Länder übernehmen, so das Kalkül der Agitatoren in Syrien, im Irak. Und leider auch in der Türkei, wo Präsidentdie europäischen Muslime nicht nur vor einer 'Assimilierung' an ihre Umwelt warnt. Sondern angesichts des europäischen Diskurses über den Wert der Presse- und Kunstfreiheit gar von einer 'Lynchkampagne' gegen Muslime schwadroniert und zum Boykott französischer Waren aufruft. Das ist nicht blinder Furor.."Ein bisschen verwirrend liest sich Jürg Altweggs Bericht in derüber das französische Gesetz, das die "" unter Strafe stellt. Klar wird allerdings, wie rigoros der Staat gegen die Rechtfertigung des Terrors im Internet vorgeht: "In Besançon kommentierte eine neunzehn Jahre alte Biologiestudentin auf Facebook den Aufruf zu einer Gedenkveranstaltung für Samuel Patiy: 'Die Enthauptung hat er nicht verdient,.' Sie muss für. Gemeldet wurde auch der Eintrag eines Zwanzigjährigen aus Toulouse. Er gab sich als fanatisierter Muslim aus - der er nicht ist - und verbreitete die Szene der Enthauptung. Er wollte die Öffentlichkeit schockieren., zehn auf Bewährung, lautete das Urteil. Der junge Mann sitzt im Gefängnis. Vor das Jugendstrafgericht muss ein Schüler in Vesoul: 'Alle Ungläubigen soll das gleiche Schicksal ereilen wie Monsieur Paty', schrieb der Sechzehnjährige."Weiteres: Im gibt Jonathan Freedland dem jetzt aus der Partei geworfenen, früheren Labour-Chefmit auf den Weg, dass er nicht nur der Partei geschadet hat, sondern dem ganzen Land, weil er es Boris Johnson in die Arme getrieben habe.