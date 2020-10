Wiedergefundenes Bild aus der "Struggle"-Serie von Jacob Lawrence, 1956





In New York stellte ein Ehepaar fest, dass das Bild, das es 1960 bei einer Wohltätigkeitsauktion ersteigert hatte, von dem amerikanischen modernistischen Malerist und zu dessen "Struggle"-Serie gehört, erzählt Valentina Di Liscia bei. Jetzt kann man die Serie im Met Museum bewundern. "Lawrence begann seine ''-, zu Beginn der Bürgerrechtsbewegung in den USA. In jenem Jahr entschied der Oberste Gerichtshof in der bahnbrechenden Entscheidung Brown v. Board of Education, dieaufzuheben. Das Zitat von Washington, das der Künstler für die 16. Tafel seiner Serie ausgewählt hatte, 'beschreibt die potenziell revolutionären Auswirkungen einer Bundesentscheidung gegen die Rassentrennung in den öffentlichen Schulen Amerikas', sagte Kerri Greenidge, Professorin in der Abteilung für Rasse, Kolonialismus und Diaspora an der Tufts University. 'Lawrences dynamische Behandlung der Shays-Rebellion von 1786-87 verstärkt das Gesamtthema der Serie - dass demokratische Veränderungen nur durch diemöglich sind, ein Argument, das heute so aktuell ist wie zu der Zeit, als der Künstler Mitte der 1950er Jahre seine radikalen Gemälde schuf', erklären die Met-Kuratoren Griffey und Yount."Sanford Schwartz hat sich die Lawrence-Ausstellung im Met für dieangesehen und ist beeindruckt : "In Bildern, die an die angespannten, eckigen Welten des Kubismus und Expressionismus erinnern, sehen selbst Objekte, die keine Waffen sind - die Träger von Soldatenuniformen, Falten in Mänteln oder der Federkopfschmuck der Ureinwohner Amerikas - aus, als wären sie scharfkantig. Lawrences Serie ... zeigt in vierundzwanzig kleinen Bildern. Wir sehen Kämpfe an Bord von Schiffen, in kolonialen Versammlungen, in Straßenaufständen, zwischen bestimmten Personen oder sogar in einer leeren, verschneiten Landschaft, in der Elche von Trappern getötet werden. Der Tenor dieser Kämpfe ist physisch, buchstäblich und gewalttätig. Und doch lassen die Tafeln den Betrachter in dem Glauben, dass Lawrence die amerikanische Vergangenheit, Wut und Verlust empfindet und dass sein Ton nicht verurteilend oder gar tadelnd ist."Nach dem Anschlag auf um die siebzig Objekte auf der Berliner Museumsinsel stellte sich heraus, dass die Sammlungensind, kritisiert Andreas Kilb in der, "der ihrer Bedeutung angemessen sei. So gebe es weder Panzerglas in den Vitrinen noch ausreichend Überwachungskameras. Für deren Fehlen machen einige der betroffenen Museumsleiter den Generaldirektor der Staatlichen Museen,, verantwortlich. Eissenhauer habe die Installationmit Verweis auf den Widerstand im Personalrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verweigert; die, so Eissenhauer, wollten keine Videoüberwachung." Nicht mal besichtigt habe Eissenhauer die Schäden, kritisiert Kilb, der nicht glaubt, dass - wie aufangedeutet - die Täter Anhänger von Attila Hildemann sind.Auch Verena Mayer stellt in derfest: "Die Schäden sind, der oder die Täter wollte nicht bemerkt werden, und - so sagen alle, die mit dem Fall befasst sind -geht aus den Attacken nicht hervor. Es gibt, keinen inhaltlichen Zusammenhang der angegriffenen Werke. [Der Kriminaldirektor am Berliner LKA. Carsten Pfohl] sagt es so: 'Eineist nicht feststellbar.'" Im geben Nicola Kuhn und Alexander Fröhlich einen genaueren Überblick über die Schäden. Die bringt einige. Bei denkt Saskia Trebing darüber nach, warum Ausstellungshäuser im wieder im Zentrum vonstehen.Weitere Artikel: In der berichtet Nadine Conti vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung um ein Fenster des Malers, das Altkanzlergern der Marktkirche in Hannover stiften würde. Diesind dagegen, weil das Fenster die Schlichtheit der Kirche zerstöre. Der Kirchenvorstand hält dagegen: "'Kirche darf und muss sich doch auch verändern, sie ist doch kein Museum', sagt der Superintendent. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum sie nun ausgerechnet auf demeingefroren werden soll." In London wurde einder Malerinversteigert, meldet Silke Hohmann in. Stefan Trinks gratuliert in derdem Potsdamer Museum zuGemälde "Selbstporträt vor 'Abend über Potsdam'" von 1930, das die Ernst von Siemens Kunststiftung dem Museum geschenkt hat.Besprochen werden eine Ausstellung der Fotografinmit Porträts junger New Yorker und junger Tschechen im Tschechischen Zentrum in Berlin ( monopol ) und die-Ausstellung in der National Gallery in London ( Standard ).