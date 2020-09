400 der- unbegleitete Jugendliche - werden jetzt in europäischen Ländern aufgenommen. "Der, den Merkel und Macron verfolgen, ist grundsätzlich richtig", schreibt Lukas Wallraff in der: "Möglichst viele Partnerländer einzubeziehen und gemeinsamvoranzugehen ist langfristig Erfolg versprechender als nationale Alleingänge - auch wenn es in Deutschland zum Glück viele Engagierte in Politik und Bevölkerung gibt, die dafür plädieren, alle 12.000 aus Moria auf einen Schlag sofort direkt nach Deutschland zu bringen."Der Reporter Alexander Oetker erläutert im Gespräch mit Victor Sattler von derdas Lager von Moria auf die Flüchtlinge hatte: "Morgens kamen die Menschen mit den Booten an, sie haben gejubelt,und die Helfer umarmt. Drei, vier Tage später habe ich dieselben Leute im Lager besucht, und sie hatten völlig andere Augen. Wie paralysiert. Auf die große Euphorie kam der Schock, das langsame Brechen dieser Menschen, die Erkenntnis: 'Es wird sich nichts verändern. Hier will uns niemand..'"lässt sich weiterhin nicht einschüchtern. Nach der Verschleppung und dem Versuch, sie in die Ukraine abzuschieben, sitzt sie nun im Gefängnis. Vorgeworfen werden ihr "", berichtet Friedrich Schmidt in der. Nun fordert Kolesnikowa eingegen die belarussischen Behörden. Bei der Verschleppung "sei ihr erklärt worden, sollte sie Belarus nicht freiwillig verlassen, 'werde ich trotzdem herausgebracht:'. Ihr seien zudem bis zu 25 Jahre Freiheitsentzug angedroht worden." An die Grenze sei sie zudem mit einemgefahren worden. Ziel von Kolesnikowas juristischer Offensive dürfte sein, "die Unrechtmäßigkeit des Vorgehens des Regimes mit Blick auf eine mögliche spätere Aufarbeitung zu dokumentieren und Druck aufzubauen, auch in der Hoffnung auf", vermutet Schmidt.Boris Johnson will einseitig das Irland-Arragement im Brexit-Vertrag rückgängig machen, den Vertrag mit der EU also brechen. Der irische Kolumnist geißelt imJohnsons "der englischen Wähler. Vielleicht mehr als jede Wahl der jüngeren Geschichte wurde Johnsons Wahlkampf im Dezember auf ein einziges Thema und drei Worte reduziert:. Dies sollte durch die Wahl eines Parlaments erreicht werden, das absolut entschlossen war, das 'ofenfertige' und 'exzellente'zu verabschieden. Es gab dabei immer eine Ebene der Heuchelei - das Austrittsabkommen war nie das Ende von allem. Aber es ist jetzt klar, dass es eine viel tiefere undEbene der Täuschung gab."soll Vorsitzender der "SPD-nahen" Friedrich-Ebert-Stiftung werden. In derschaut sich Henryk M. Broder deshalb die, die sich alle Bundestagsparteien leisten - seit 2018 auch die AfD - genauer an: "Weil sie für die Zukunft des Gemeinwesens, das demokratische Bewusstsein und das politische Engagement der Bürgerinnen und Bürger so ungemein wichtig sind, werden die politischen Stiftungen 'hauptsächlich durch Mittel des Bundesministeriums des Innern (BMI), des Auswärtigen Amtes (AA), des Bundesumweltministeriums (BMU), des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)' finanziert. Bei der 'CDU-nahen' Konrad-Adenauer- Stiftung zum Beispiel kommen die Einnahmen ', zu 0,8 Prozent aus Teilnehmergebühren und anderen Einnahmen' und zu 0,2 Prozent aus Fondserträgen und Spenden. Unterm Strich geht es um gewaltige Summen. Allein im Jahre 2017 wurden die parteinahen Stiftungen von CDU, CSU, SPD, FDP, der Grünen und der Linken mitalimentiert, 27 Millionen mehr als ein Jahr davor. Inzwischen dürfte der Betrag noch höher sein.unbeobachtet haben die Parteistiftungen ein globalesund Tausenden von Mitarbeitern aufgebaut." Der AfD dürften demnächst nach einer Schätzung von 2018 (unser Resümee zur Verfügung stehen.Diemacht dienoch sichtbarer, schreibt der Politologein der: "Wie nie zuvor wurde erkennbar, dass ein großer Teil der Bevölkerung hierzulande nicht einmal für wenige Wochen ohne seine Regeleinkünfte auskommt. (…) Großunternehmen krisenresistenter Branchen wie Lebensmittel- und Versandhandel, Digitalwirtschaft und Pharmaindustrie realisierten hingegen Extraprofite. (…) Außerdem rutschten mehr Girokonten von Geringverdienern ins Minus. Deshalb mussten gerade die ärmsten Kontoinhaber hohe Dispo- undzahlen, wodurch die Besitzer von Banken ihr Vermögen gemehrt haben."Nur mit dem Ende vonzu drohen, reicht nicht - imist der "worst case" ja schon eingetreten, schreibt der Osteuropa-Politologeim. Er schlägt andere Formen der Sanktionierung vor: "Es bieten sich beispielsweise Finanzsanktionen oder diean, weil sich diese - im Gegensatz zu Nord-Stream-2-Sanktionen - auch wieder rückgängig machen lassen. Nach einem Ende der Pipeline gäbe es für Moskau keinen Grund mehr, auf Forderungen Brüssels einzugehen."