In der beschreibt Fabio Ghelli das Auseinanderfallen deram Beispiel der toskanischen Hafenstadt Piombino, in der vor sechs Jahren das Stahlwerk dicht machte: "Piombino ist Italien 'in nuce', in einer Nussschale. Wie in der kleinen Industriestadt stagniert auch im Rest des Landes die Wirtschaft seit Jahrzehnten. Schon vor der Finanzkrise hatte im Süden etwa die Hälfte der Menschen keine Arbeit. Während andere europäischen Länder im vergangenen Jahrzehnt die Krise hinter sich gelassen haben, blieb Italien bis heute. Und wie aus ganz Italien ziehen auch aus Piombino immer mehr Menschen weg - vor allem junge, gut gebildete. Auch nach Deutschland. Wer bleibt, ist oft verbittert und verzweifelt: 'Man spürt einen tiefliegenden Hass. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Ab und zu ist es fast besser so', sagt der Gewerkschafter."Europa hätte eine Großmacht werden können, seufzt Venedigs früherer Bürgermeisterin der, eine Macht der politischen Kultur, der Einheit der Vielen, eine wahre politische Gemeinschaft. Doch die Chance habe Europa vertan: "Der Augenblick, in dem der Gedanke an eine europäische Bestimmung im großen Stil mit Deutschland als dem Bundesstifter eine praktische Relevanz hätte haben können, ist vorbei. Es liegt jetzt an uns, mit Verantwortungsgefühl in die Zeit des '' zu starten. Und das ist Europa als eine politisch-kulturelle Macht, das Appelle an die Menschenrechte und an den Schutz der Umwelt in verbindliche Normen und positives Recht zu übersetzen vermag; das beweist, wie man unerträgliche Ungerechtigkeit und Ungleichheit besiegen kann."Im-Interview mit Andrea Seibel spricht der polnische Schriftsteller über seinen neuen Roman "Das schwarze Königreich", aber auch über die Lage im zerrissenen Polen, in dem die Kleinbürgerlichkeit mit aller Macht gegen den intellektuellen Mainstream kämpfe: "Diein Polen könnte in Gefahr sein, aber. Schließlich geschieht doch alles auf demokratischem demokratischem Weg. Es ist der Wille eines größeren Teils der Bevölkerung. Die liberale Demokratie beruht auf einer Vereinbarung, dass wir alle Macht nutzen, uns zu zähmen und zu mäßigen. Dieses Gentlemen's Agreement ist ausgesetzt. Was kommen wird? Wir als euro-atlantische Zivilisation könnten erleben, dass die Demokratie sich radikal ändert. Am meisten fürchte ich eine gesichtslose Meritokratie, die mithilfe künstlicher Intelligenz inhuman über die Menschen herrscht. Sie kann man schwerer bekämpfen als noch den brutalsten Diktator."Eine Autorin beschreibt in derunter dem Pseudonym Janka Belarus ihre Beobachtungen und Gefühle zu den: "Wir wollen Freiheit, Respekt und Toleranz! Wir möchten nicht in den Büchern vonleben. Wir wissen genau, dass Belarus kein Smartphone ist, das man einfach auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen kann. Man versucht, uns das auszureden, aber wir wissen genau, dass wir schon eine Nation geworden sind. Eine echte, starke Nation, durch die Repressionen gestählt, durch Liebe, Einheit und Solidarität zusammengewachsen." In derporträtiert Kerstin Holm die heldenhafte, die nicht nur eine mitreißende Musikerin und Kulturmanagerin ist, sondern auchAuf der britischen Insel legt sich der Rauch nicht, überAnkündigung, sich nicht an das Austrittsabkommen halten zu walten, kocht Jonathan Freedland imvor Zorn: "Die Alternative zum Rechtsstaat ist das. Wenn sich Menschen oder Staaten aussichen können, an welche Regeln sie sich halten und welche sie brechen, dient das den Starken und Mächtigen, lässt aber alle anderen angreifbar zurück. Sicherheit gibt es nur, wenn das Gesetz für den Löwen ebenso gilt wie für das Lamm. Um es klar zu sagen: Ein Britannien, das seine Bereitschaft erklärt, internationale Verträge zu brechen - und auch solche, die es nur wenige Monate zuvor unterschrieben hat -, erklärt sich selbst per Definition -."