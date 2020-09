Noch immer brennt es im Flüchtlingslagerauf Lesbos, inzwischen sind mehr als meldet unter anderem die. Nehmt die Flüchtlinge auf, fordert Malte Lehming imvon der EU: "Verteilt sie, versorgt sie medizinisch, gebt ihnen faire Asylverfahren! Die. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine jährliche Obergrenze von 180.000 bis 220.000 Flüchtlingen vereinbart. Doch wegen der Corona-Pandemie sind die Zahlen in diesem Jahr stark zurückgegangen. Zwischen Januar und August wurden rund 75.000 Asylanträge gestellt."Seit fünf Jahren verschließt die EU die Augen vor den Zuständen auf Lesbos, schreibt Constanze von Bullion in der: "Zu dengehören auch die Griechen. Sie fühlen sich verraten von der EU, die Regierung setzt nun auf erbarmungslose Abschottungspolitik. Längst suchen neonazistische Bürgerwehren die Probleme auf eigene Faust zu lösen. Nie geklärt wurden auch Hinweise, dass die griechische Küstenwache sich anbeteiligt und Bootsflüchtlinge abdrängt oder über Bord stößt. Mit Flüchtlingskonventionen und Menschenrechten unvereinbar? Natürlich. Am südöstlichen Rand Europasunter aller Augen."Eine Autorengruppe bei beleuchtet dender EU-Diskussionen und des bleibenden Spalts zwischen den Ländern des Nordens, des Südens und des Ostens in der Flüchtlingsfrage: "Es gab Hoffnungen, dass die Macht derdie Kluft überbrücken könnte - auch vor dem überfüllten Hintergrund von Brexit, der Ratifizierung des Mehrjahreshaushalts der EU und der anhaltenden politischen Umwälzungen in Belarus. Diplomaten weisen jedoch darauf hin, dass bis zum Ende der Ratspräsidentschaft im Dezembergeplant sind, auf denen ein Vorschlag der Kommission diskutiert werden könnte."Und Thomas Schmid kommentiert in der: "Innenminister Horst Seehofer, der vor Jahren in der Flüchtlingspolitik einiges falsch machte, hat Recht, wenn er sich jetzt gegen diestemmt. Denn damit würde die EU entlastet."Eine Reportergruppe der hat neue Informationen zum russischen Giftanschlag auf. Sie zitiert die Ergebnisse des Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr, wonach Nawalny "mit einerder Chemiewaffe Nowitschok vergiftet (wurde) - einer Variante, die die Welt bis zu diesem Anschlag, die aber bösartiger und tödlicher sein soll als alle bekannten Ableger der Nowitschok-Familie. Entsprechende Rückstände fanden die Wissenschaftler an Nawalnys Händen und am Hals einer Wasserflasche, aus der er getrunken hatte. Diese neue Nowitschok-Variante sollals die bisher bekannten."Im Gespräch mit Thoma Kurianowicz () warnt der litauische AußenministerDeutschland davor, sich durchin seinen Rohstofflieferungen von Russland abhängig zu machen, glaubt ebenfalls, dassmit Gewalt an die ukrainische Grenze gebracht wurde und bekundet die Sorge, "dass die Situation in Belarus bald eskalieren könnte. Nach einer Phase der Ruhe zeige jetzt Lukaschenkos Regime eine aggressivere Vorgehensweise. 'Wir machen uns große Sorgen.. Er versucht, die führenden Oppositionspolitiker aus dem Land zu bekommen. Oder er verhaftet sie einfach.' Außerdem suche Alexander Lukaschenko verstärkt die Nähe zu Russland, worauf sich der Kreml einzulassen scheine. 'Wir können nicht ausschließen, dassplant. Bislang wurde dies zwar verneint. Nach Angaben der Russen gebe es keinen Grund für eine Invasion. Aber wir wissen doch alle, dass Russland sich solche Gründe leicht ausdenken könnte.'"Schon als sich Russland und Deutschland 1990 annäherten, zeichnete sich eineab, schreibt , Projektleiter am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, in der: "Der Westen betontewie Demokratie, Russland die. In den folgenden Jahren setzte sich mit der Nato-Erweiterung und der Transformation Osteuropas nach Vorgaben der EU die liberale Vision durch, während der Westen Russlands Vorschläge für eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung abblockte. Mit der autoritären Wende unter Putin drehten sich die liberalen Normen endgültig gegen Moskau und Russland wurde zum." Sanktionen werden nicht helfen, stattdessen müsse man sich auf "grundlegende Regeln" einigen, fordert er.In der meint Stefan Kornelius hingegen: "Deutschland wird die russische Politik nicht auf einen Pfad der Tugend zwingen. Der Westen kann von Wladimir Putin kein rechtsstaatliches Verhalten erwarten. Aber er kann sich mit seinen Werkzeugen schützen, entkoppeln und so ein Stück weit unangreifbar machen.und der Souveränität. Sie zeigen in der Regel keine sofortige Wirkung, aber sie senden ein klares Signal auch in das Innere autoritärer Systeme. Sie."Eine Gruppe ehemaliger Bürgerrechtler der DDR schickt der eine Grußadresse , unterzeichnet unter anderen vonund: "Wir fordern den deutschen Außenminister auf, sich auch weiterhin klar und unmissverständlich für dasund die sofortige Beendigung der aggressiven Staatsgewalt sowie für Verhandlungen unter anderem mit dem gegründeten Koordinierungsrat (analog zu den Runden Tischen in Polen und der DDR) einzusetzen. Wir fordern die Europäische Union auf, deutliche Schritte der Diplomatie zu gehen undumgehend wirksam werden zu lassen."Die in den zwanziger und dreißiger Jahren einsetzendeund dieberiefen sich beide auf die Werte der Aufklärung, erinnert der Schriftsteller in der. Die Annäherung mündete in den Neunziger Jahren in Kooperation. Und heute? "Was dieund der Allianz mit Israel angeht, wirkt die türkische Gesellschaft heute wie hirngewaschen. Doch diesehat keinerlei historische Tiefe. Sie hat keine Basis in der kulturellen Erbschaft der Türkei. Die Vertreter derwerden in der Türkei auf Dauer keinen Erfolg haben. Das hat nichts mit dem Islam, dem Glauben oder den Traditionen zu tun. Die Muslimbruderschaft ist eine arabische, in der Nähe zum europäischenentstandene Ideologie, die sich mehr aus diesem Geiste der Gegenaufklärung nährt, als aus den Quellen muslimischer Denktraditionen. Der Grund, warum sie in der Türkei erfolgreich sein konnte und populistische Kräfte entfaltete, müsste näher analysiert werden. Es mag auch daran liegen, dass das kreative Potenzial der Modernisierung in der Türkei nicht ausgeschöpft worden ist."