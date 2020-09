Früher in echt, heute im Kino: Die Antifa in Julia von Heinz' "Und morgen die ganze Welt"

Alles schimmert: Pedro Costas "Vitalina Varela"

Macht das Kunst oder kann das weg? Kann weg, meint Georg Seeßlen zur Lage der. Aus wie vielen ambitionierten Projekten ging nach ihrer Intervention "eines illustrierten Skripts" hervor, schreibt er in einem beeindruckend wütenden Essay für. "Diese Maschine produziert mittlerweile eine Filmwahrheit im Sinne von Michel Foucault, das heißt, sie bestimmt, was in Film, mit Film und über Film gesagt werden kann und was nicht. ... Ein Wirtschaftszweig, der ökonomisch gesehenist, wird am Leben erhalten, und zwar nicht etwa, weil Filme so superwichtig fürs kulturelle Allgemeinwohl wären, sondern um eine 'Wettbewerbsfähigkeit' zu erhalten und um die eigentlichen, wirtschaftlich 'gesunden' Zweige wie Werbung und Fernsehunterhaltung mitzu versorgen."Auch' Film "Und morgen die ganze Welt" - eine Aufarbeitung ihrer Jugendzeit in der- dürfte nicht wenig Förderung erhalten hat. Zu sehen ist der Film im Wettbewerb von Venedig. Die prominente Positionierung in der A-Klasse der internationalen Filmkunst tut dem Film keinen Gefallen, meint Andreas Busche im: "Von Heinz und ihr Partner John Quester verlagern die Konflikte meist in die(Uni, Antifa-Plenum). Der Radikalität ihrer politischen Ansichten fehlen die entsprechenden Bilder." Die biografische Erfahrung hebt den Film "auf Anhieb über die üblichen Versuche von Milieustudien hinaus", hält ihm immerhin-Kritiker Tobias Kniebe zugute. Derweil erinnerte Wettbewerbsbeitrag "Laila in Haifa"Tim Caspar Boehme "etwas an ein".Sehr fasziniert ist Thekla Dannenberg von"Vitalina Varela": Hier "schimmert alles. Schmerz und Trauer werden zu Bildern in Chiaroscuro oder gleich ganz Schwarz auf Schwarz. Woher sollte auch das Licht kommen? Wie eine Galerie Alter Meister ziehen die kunstvoll komponierten Einstellungen des Films an einem vorbei. Die Dunkelheit verlangt viel Konzentration, sie zwingt zum genauen Hinsehen. Aber, selbst den Schmerz." Auch Lukas Barwenczik von berichtet von einem ergreifenden Kinoerlebnis: Man "kann kaum glauben, dass es diese Orte wirklich geben soll. Dass sie nicht ganz Fantasie, Traum oder Alptraum sind. Einmal blickt die Kamera durch eine Art Kanal, ein langes Abwasserrohr, mit dicken,an den Wänden. An seinem Ende sieht man. Ein Bild wie aus einem Science-Fiction-Film. Alles so real wie schwer zu fassen. Durch die Digitalkameras glänzt selbst die heruntergekommenste Seitengasse, alles ist. Eine Schönheit, die das Leiden nie verheimlicht, aber nach mehr sucht." Von einer beredten Düsternis spricht Gerhard Midding in der. "Zunehmend ähneln Pedro Costas Filme Gemälden", schreibt Anke Leweke in derWeitere Artikel: Arabella Wintermayr stellt imdie Arbeit des US-Filmproduzenten und -Verleihers vor, der sich mit ästhetisch avancierten Independentfilmen einen Namen als Gütelieferant gemacht hat. Urs Bühler spricht für diemit, die vom Zurich Film Festival ein erhält . Fritz Göttler gratuliert in derzum 80. Geburtstag. Lory Roebuch ( NZZ ) und Bert Rebhandl () schreiben Nachrufe aufUnvergessen ist sie alsBesprochen werdenromantische Komödie "The Photograph" ( Tagesspiegel ), die sowjetrussische Science-Fiction-Komödie "Kin-Dza-Dza" von 1986 ( Tagesspiegel ) und eine Serienadaption vonPlattenladenroman "High Fidelity" ( FAZ ).