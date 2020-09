ist viel moderner, als wir grenzenlos arroganten Wessis es uns vorstellen können, meint, der dort gelebt hat, in der: "Das Geheimnis dieses unbekannten undliegt darin, dass dort eine junge, bestens ausgebildete, skandalös unterbezahlte und politisch mundtot gemachte Mittelschicht von einem Staatsapparat regiert wird, der diein die globalisierte Moderne verlängert hat."Seit die Frauen an die Spitze dergetreten sind, sind diese "unpathetisch, ruhig, ausgewogen und", schreibt die russische Schriftstellerin in der: "Die weißrussische 'Opposition' (aber das ist tatsächlich die Mehrheit, fast die ganze Bevölkerung) bleibt in ihrer Weigerung, auf Provokationen mit gewalttätigen Ausschreitungen zu antworten, standhaft. Die Menschen benehmen sich rücksichtsvoll, räumen nach den Demonstrationen auf und hinterlassen keinen Müll., bevor sie auf eine Gartenbank steigen, um ihre Plakate hochzuheben. Sie helfen sich gegenseitig, verteilen Essen und binden Erste-Hilfe-Kästen für die von Sicherheitskräften Verwundeten an Bäume."wurde mitvergiftet, wie jetzt offiziell feststeht.Jan C. Behrends traut den ungewöhnlich deutlichen Missfallensbekundungen der deutschen Regierung nicht. nach einer Weile wird die übliche Beschwichtigung wieder einsetzen, vermutet er, die auch schon ihr Monument hat: "Diesteht wie kein anderes deutsch-russisches Projekt für die verfehlte Ostpolitik der Merkel-Jahre. Der Gasdeal hat das Vertrauen in Deutschland im östlichen Europa zerstört und den russischen Feldzug gegen die Ukraine, die vorher als Transitland diente, erst ermöglicht. NordStream ist eben nicht - wie die Bundesregierungbis heute behauptet - ein rein wirtschaftliches Unternehmen. (Geo-)Politischer kann Wirtschaft nicht sein. Für den Kreml sind Rohstoffe eine politische Waffe."Im großen Interview mit Fabian Busch hat der niederländische Publizist , der in seinem aktuellen Buch "Große Erwartungen" auf dieder letzten zwanzig Jahre zurückblickt, die Hoffnung in die EU noch nicht aufgegeben. Abermüsse "sehr schnell akzeptieren, dass es eineist", meint er - am besten mit". Deutschland müsse Angst und Schuldgefühle überwinden: "Ich beobachte, dass die Gefühle gegenüber Deutschland sich sehr verändert haben. Das gilt für die Niederlande, aber sicher auch für den Rest von Europa. Auch jetzt in der Corona-Krise ist von Deutschland eine große Ruhe ausgegangen. Ich würde Deutschland fast wie einen Flügel beschreiben, unter dem man sich auch als kleines Land sehr sicher fühlt."Ähnlich argumentiert auch der britische Publizist, der im-Gespräch mit Sebastian Borger über sein Buch "Why the Germans Do it Better" den Briten "Infantilismus" vorwirft und die Deutschen vor allem für ihre Vergangenheitsbewältigung lobt. Angesichts der Bedrohung der liberalen Demokratie und der Menschenrechte wäre es aber an der Zeit, die "" zu überwinden, meint auch er: "Deutschland muss bei schwierigen globalen Problemen gemeinsam mit anderen mehr Führungsstärke zeigen, deutlichgegenüber autoritären Regimen wie Russland und China. Wir können entweder die weiße Fahne hissen oder klarer und klüger unsere Position verdeutlichen. Gelegentlich mag dazusein. Oder es sind Wirtschaftssanktionen, Ausgrenzungen, Visa-Beschränkungen - es gibt ja unterschiedliche Methoden, unsere westlichen liberalen Werte zu verteidigen."