bringt zum Prozess gegen die Attentäter vom Januar 2015 (zumindest gegen die Beteiligten, die noch leben) eine Sondernummer heraus: "".Auf dem Cover werden nochmal einige dergezeigt (auch die dänische Karikaturen, dienachgedruckt hatte). Warum? Nun ja, wenn man sieht, dass der darüber berichtet , ohne das Cover abzubilden, versteht man die Provokation. tweetet dazu: ", der Chef von, hat recht: Wenn der Rest der Presse diehätte, wäre niemand in den Räumen der Zeitung gestorben. Man muss diese Zeichnungen teilen. Nicht weil sie uns zum Lachen bringen, sondern weil unseregegen den Fanatismus davon abhängt."Gérard Biard schreibt im Edito der Sondernummer über den "", der von bestimmten Fraktionen der Öffentlichkeitwird, und er erinnert etwa an, die von dem Attentäteter Kobili Traoré unter "Allahu-Akbar"-Rufen aus dem Fenster geworfen wurde, und daran, dasszu titeln wagte: "Wurde Sarah Halimi getötet, weil sie Jüdin war?" Biard schließt: "Am Mittwoch wird ein Prozess eröffnet, den viele, inklusive der Medien, hartnäckig als '-Prozess' bezeichnen. Darum ist es nicht überflüssig an Folgendes zu erinnern: Es ist auch der Prozess um die Hinrichtung der Polizistenund, die ermordet wurden, weil sie da waren, und die Ermordung, die man umbrachte, weil sie Juden waren."Romy Straßenburg, ehemalige Chefredakteurin der längst eingestellten deutschen Ausgabe von, sieht das Problem im Gespräch mit Barbara Oertel von derallerdings vor allem in der: "Die Anschläge aufund den jüdischen Supermarkt stellten jaeiner ganzen Reihe von islamistisch motivierten Verbrechen dar. Sie haben vor allem gezeigt, dass die französische Gesellschaftbesitzt, um junge Franzosen vor religiöser Radikalisierung zu schützen, und dass das zu einer großen Gefahr werden kann. Das hat den Laizismus ganz entscheidend infrage gestellt.""Der Rechtsanwalt der-Redaktion,, zieht fünf Jahre nach den Anschlägen eine", berichtet in derMichaela Wiegel. "Um den Schutz der Meinungsfreiheit und der Laizität stehe es heute. Malka steht seit dem 6. Januar 2015 unter ständigem Polizeischutz. Er beklagt einen Gewöhnungseffekt: 'Dass friedliche Pressezeichner oder Karikaturistenwerden müssen, ist unfassbar, aber alle haben sich daran gewöhnt. Das war auch das gewünschte Ziel: Eine neue Normalität zu schaffen, in derangesichts der möglichen Folgen von Respektlosigkeit (gegenüber dem Islam) vorherrschen'." berichtet : "Am Dienstagabend'auf das Schärfste' die Entscheidung zur Neuveröffentlichung der Karikaturen. 'Ein solch vorsätzlicher Akt, um die Gefühle von Milliarden von Muslimen zu verletzen, kann nicht als Ausübung dergerechtfertigt werden', sagte ein Sprecher des Außenministeriums auf Twitter. 'Solche Handlungen untergraben die globalen Bestrebungen nachund sozialer und interreligiöser Harmonie', fügte er hinzu." Und in der heutigen Ausgabe titelt : "49 Verhandlungstage, 14 Angeklagte, 200 Nebenkläger: Startschuss für den Prozess um die Attentate von Januar 2015."In derstellt David Kampmann die ägyptische Journalistinvor, Chefredakteurin des unabhängigen Nachrichtenmagazins(hier die englischsprachige Ausgabe ), die im November mit dem Hermann-Kesten-Förderpreis des deutschen PEN ausgezeichnet wird: "Wiesein kann, bekam auch Lina Attalah zu spüren. Im November des vergangenen Jahres wurde die Redaktion vonvon Sicherheitskräften durchsucht, Kollegen von ihr wurden verhaftet. Im Mai dieses Jahres wurde sie selbst für mehrere Stunden in Haft genommen, dann auf Kaution wieder freigelassen. Sie hatte vor dem Hochsicherheitsgefängnis Tora in Kairo die Mutter des inhaftierten Aktivisten Alaa Abd el Fatah interviewt. Als Grund der Verhaftung nannten die Sicherheitskräfte unerlaubtes Filmen einer militärischen Einrichtung."hört als Feuilletonchef derauf, bleibt dieser Zeitung aber als Autor verbunden, berichtet Ulrike Simon bei. Vor einemhat er um seine Position gerungen: "Gegenstand des Prozesses mit derwar Seidls auslaufender Vertrag als Feuilletonchef der in Berlin sitzenden. Dazu muss man wissen, dass die Redakteure in der Hauptstadt üblicherweise von der Frankfurter Zentrale dorthin entsendet werden und dieser Entsendungsvertragverlängert werden muss."In einem epischen Interview mit dererklärt der Schweizer Publizist, Mitbegründer von, warum er sich fürhält: "Die heutigen linken Frischlinge kennen dasnicht einmal mehr vom Hörensagen. Es interessiert sie schlicht nicht. Sie würden die Arbeit am liebsten ganz abschaffen. Sie träumen von derund dem bedingungslosen Grundeinkommen. Unglaublich eigentlich. Damit nehmen sie dem arbeitenden Menschen - dem Arbeiter - den Stolz und treiben ihn in die Abhängigkeit vom Staat. Es ist aber die Arbeit, die uns, egal, ob wir - wie einst die Jäger - ein Mammut erlegen oder an der Supermarktkasse oder auf dem Bau oder in der Fabrik hart arbeiten. Der erarbeitete Lohn verleiht uns. Weil ich so denke, bin ich ein Linker, aber eben kein Neulinker."