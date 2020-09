Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh und Hesam Rahmanian, Ausstellungsansicht, © Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2020, Foto: Marc Krause





Charlotte March, Donyale Luna mit Goldohrringen für twen, 1966 (1999)

Foto C. March © Nachlass Charlotte March, Sammlung Falckenberg, Hamburg

Kaum hat sie die Frankfurter Schirn betreten, um die Installationen des iranischen Künstlerkollektivsundzu sehen, steht Sandra Danicke schon auf der Kunst, genauer: einem gigantischen Gemälde auf dem Fußboden des Saals. Und sofort stellen sich viele Fragen: "Das Bild ist so groß, dass man keinen Überblick hat. Man muss die Motive erlaufen, stößt dabei auf Fische, Frösche, Absperrbänder und. Die Touristen haben keine Köpfe und merkwürdige Körperformen, die einementsprechen. Auch die vielen Hände mit Mobiltelefonen sind in der Form des Ornaments gefasst und scheinen damit Tradition und Moderne zu vereinen. Doch was hat es mit den zahlreichen Eselsköpfen auf sich? Warum drängeln sich Menschen mit Tiger- und Elefantenköpfen auf einem überlangen Finger? Warum zeigt der, der in einem Arschloch mündet? Manches kann man vermuten, anderes nachlesen, wieder anderes bleibt ein Rätsel, denn: Was weiß der Durchschnittsdeutsche schon über den Iran, über seine Geschichte und Traditionen?" In derschreibt Victor Sattler über die Ausstellung.





Bisschen pedantisch findet-Kritiker Freddy Langer die Ausstellung vonSammlung "Fotografie in Deutschland nach 1945" im Würzburger Museum im Kulturspeicher erst. Aber dann zündet es doch bei ihm: "Es ist, als habe der ehemalige Arzt aus der nordhessischen Provinz die Bilder dafür benutzt, sich, womit er zugleich vom Zeitpunkt seiner ersten Käufe, 1989, zurückschaut auf die Geschichte der Bundesrepublik. Dabei ergänzen sich die Felder Gesellschaft und Politik, Wirtschaft und Kunst nicht nur, sie sind regelrecht ineinander verflochten. ... Mit überragenden Beispielen derschafft die Sammlung Schupmann sogar eine Klammer zur großartigen Dauerpräsentation des Würzburger Museums, der Konkreten Kunst mit Beispielen aus aller Welt. Zugleich schlägt sie damit jedoch äußerst spielerisch den Bogen zu den, in denen sich die Muster der Op-Art bei F. C. Gundlach auf einem Badeanzug und bei Charlotte March auf einem Mini-Kleid wiederfinden."Die hochkarätigewird vom Kunsthaus Zürich übernommen. Das löst heftige Diskussionen aus, berichtet Philipp Meier in der, denn Bührle "war einund Kunstförderer. Darin steckt eine Ambivalenz, die auszuhalten manchen schwerfällt". Aber: "Ob es einem behagt oder nicht: Bührle istmit dem Kunsthaus und der Stadt Zürich verbunden. Nämlich durch den von ihm finanzierten und 1958 eröffnetenals Erweiterungsbau des Kunsthauses, in dessen Sammlungskommission er zeitweilig selber Einsitz nahm. Daran lässt sich auch für den Fall, dass Bührle tatsächlich ein Profiteur von Zwangsarbeit gewesen oder den Deutschnationalen nahegestanden sein sollte, nichts mehr ändern. Es bleibt also nur der." Und das heißt für Meier, auch die Ergebnisse derzu den Bildern auszustellen.Weitere Artikel: In der annonciert Ingeborg Ruthe die, die am Wochenende beginnt. Julika Pohle stellt in derden experimentellen "" des Hamburger MKG vor, eine multifunktionale Fläche, die "als Treffpunkt, Pausenhalle und Besprechungszimmer, als Arbeitsplatz oder Leseort, zum Nachdenken, Ausruhen, Hausaufgaben machen" dienen und damit auch nicht so kunstaffine Menschen ins Museum locken soll. Christina Dongowski erzählt uns in, warum sie nicht viel übrig hat für. Ein sehr skeptischer Hanno Rauterberg besucht für diedas neue Nxt Museum in Amsterdam und seineBesprochen werden eine Ausstellung des schwulen DDR-Malersim Kunstverein Ost in Berlin ( Tsp .) und die Ausstellung "Down to Earth" im Berliner Gropius Bau ( taz ).