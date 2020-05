Nachgereicht um 10.45 Uhr

: Seit der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung,, die Einladungzur Eröffnung der Ruhrtriennale kritisiert hat, tobt ein Streit darüber, ob Mbembes Haltung zu Israel postkolonialistisch oder schlicht antisemitisch ist, weil er den BDS unterstützt. Mbembe sieht sich verleumdet und zensiert. Er selbst hat allerdings 2018 mit dafür gesorgt, dass die israelische Psychologinvon einer Konferenz in Stellenbosch, Südafrika ausgebootet wurde, weil sie Israelin ist, wie Sagy im Interview mit dererzählt: "Unser Projekt, das wir in Südafrika vorstellen wollten, heißt 'Empathie gegenüber dem Anderen'. Ich bin 74, habe ein Zentrum für Konfliktforschung gegründet und arbeite seit sehr vielen Jahrenfür Frieden und Versöhnung. Eine Voraussetzung dafür ist, den Anderen und seine Sichtweise zu akzeptieren. Wenn die BDS-Leute sich tatsächlich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, wie sie behaupten, sind. Ich kämpfe den gleichen Kampf."Mbembe hatte zusammen mit Sarah Nuttall angekündigt, die Konferenz in Stellenbosch zu boykottieren, falls Sagy dort auftreten würde, wie man in dieser gemeinsamen Erklärung von Mbembe und Nuttall lesen kann: "We let the organisers know this morning that we would havefrom the conference if a satisfactory agreement was not found between the Boycott, Divestment and Sanctions () movement and the Organising Committee."Die Debatte umzeigt-Redakteurin Sonja Zekri vor allem eins: Deutschland ist in seiner Betrachtungsweise desin einer Zeit vor den Postkolonialismusstudien stecken geblieben. Heute sympathisiere der israelische Premier Netanjahuwie Victor Orban, weshalb Zekri eine proisraelische Einstellung für AfD-nah zu halten scheint. Aber vor allem sollte man vielleicht nicht mehr die "Singularität des Holocaust" betonen, da dies dazu führe, argumentiert Zekri mit Alaida Assmann, "dieund als Erinnerung abzukapseln. Das macht sie letztlich steril. Die letzten Zeitzeugen sterben. Syrer, Iraker, Eritreer aber bringenmit. Wer ihre Empathie für den Holocaust wecken will, muss ihre Gewalterfahrungen ernstnehmen undsetzen, sonst wird man sie verlieren.""Achille Mbembe hat tatsächlich in unklarer Begrifflichkeit und unscharfer Moralisierung eine missliche, japrovoziert, und seine Verteidigerinnen haben darüber großzügig hinweggesehen, weil sie ihn als Opfer einer Hexenjagd, ja rassistischen Verfolgung sehen wollten", meint dagegenin der. Doch sollten sich alle Seiten mäßigen und nicht in einem Streit über Opferhierarchien versinken, der denaus dem Blick verliere: Wo sich eine "wieder abzeichnet - und das ist bei den völkischen Nationalisten heute der Fall -, kann man nach genauer Prüfung von einer Vorläuferschaft des Holocaust im Kolonialismus und seinen Nachwirkungen in heutigen Kontexten sprechen. Und am Ende in eine Gegnerschaft zumeinmünden, der bei aller Streitlust im linken und liberalen Lager, wo man gerne den Narzissmus der kleinsten Differenz feiert, doch den zweifelsfreien Hauptgegner darstellen sollte."In derdie Medizin in der Coronakrise als "neue Religion" an, die Philosophen wie ihn, die ihr widersprächen, bald auf den Scheiterhaufen bringen könnte: "Ich weiß nicht, ob diewerden und Bücher auf den Index kommen, doch sicher wird das Denken derer, die weiterhin nach der Wahrheit suchen und die vorherrschende Lüge verwerfen - wie es bereits vor unseren Augen geschieht -, ausgeschlossen und beschuldigt werden, Falschmeldungen zu verbreiten (Meldungen, nicht Gedanken, denn die Meldung ist wichtiger als die Realität!). Wie in allen realen oder vorgetäuschten Notsituationen werden wir wiederum erleben, wie unwissende Menschenund wieversuchen, von dem Unglück zu profitieren, das siehaben."Es gibt keinen Gegensatz zwischen Geisteswissenschaften, Künsten und neuen Technologien, erklärt der Philosoph in der. Voraussgesetzt, man sei nicht total strukturkonservativ. Auch auf sein Drängen hin gebe es heute "bei Element AI, Facebook und Google wie auch in den AI-Labors am Massachusetts Institute of Technology und den Universitäten von Berkeley und Stanford. ... Was wir heute brauchen, ist ein innovatives Modell für einen Lehrbetrieb, der einehervorbringt. Wir brauchen Arbeitskräfte, die anders denken, die technische und naturwissenschaftliche Sachgebiete - von KI über Mikrobiom-Forschungen und synthetische Biologie bis zum Geo-Engineering und vielen anderen Disziplinen - als philosophische und künstlerische Praktiken verstehen, die dendefinieren. Wir brauchen eine Art, aber eine, die weit über die Architektur hinausgeht."