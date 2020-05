Rolf Hochhuth, 2009. Foto: A.Savin, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

ist tot. Selbst in den Nachrufen hadern die Kritiker noch mit dem Schriftsteller , der keinem Streit aus dem Weg ging, der mit seinem "Stellvertreter" den Vatikan für das Schweigen zum Holocaust anklagte oder in "Wessis in Weimar" die Treuhand für den Ausverkauf der DDR-Betriebe, der sich mit seinen Regisseuren und seinen Verlegern überwarf und auch auf Kritik nichts gab: In der ehrt ihn Willi Winkler als einen der wenigen Schriftsteller, die: "Hochhuths größter Erfolg war der Sturz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Als Marinerichter, so erfuhr Hochhuth bei seinen Recherchen zu der Erzählung 'Eine Liebe in Deutschland', hatte das NSDAP-Mitglied Filbinger noch nach der Kapitulation 1945mitgewirkt. Filbinger wehrte sich lange gegen die Vorwürfe, musste aber 1978, nachdem er sich mit dem Satz 'Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein' mitläufertypisch verharmlost hatte. Die CDU freilich hielt zu ihrem Senior und ließ Filbinger als Mitglied der Bundesversammlung noch bis 2004 den Bundespräsidenten mitwählen."Auch im würdigt ihn Rüdiger Schaper als den Dramatiker, der Institutionen: "Wo immer er eine Ungerechtigkeit ausmachte, bohrte er hinein. Noch im Februar schrieb er Traktate über den Rechtsstreit um dasoder das geplante Museum des 20. Jahrhunderts, das er ins ICC zu verlegen vorschlug." In der weiß Petra Kohse den ewig kampfbereiten Hochhuth doch zu schätzen, den "Aktenkundigen und Dramaturgenhasser, Frauenverehrer und Selbstpromoter". Dass Hochhuth zuletzt stiller wurde, erklärt sich Jan Küveler in derkeinesfalls mit Milde: "Hochhuth; mit wem soll man sich schließlich noch anlegen, wenn man einen Papst, einen Ministerpräsidentenzur Strecke gebracht hat?" In der geht Katrin Bettina Müller auf Distanz: "Sein Gespür für die kritischen Stoffe bedeutete", moniert sie, am Ende sei er unkalkulierbare Allianzen eingegangen: "Seinem politischen Instinkt war." In derringt sich Simon Strauss nur verhaltene Wertschätzung ab: "Fürsprecher lobten den moralisch gerechtfertigten Eifer, Widersacher kritisierten die leichtfertige Montage von Tatsachen und Fiktion."Macht die Theater wieder auf, ruft der Dichter und Dramatikerunterdes in der: "Wer die Theater geschlossen hält, schließt nicht nur das Publikum aus. Der eiserne Vorhang ist. Theater ist kostspielig, aber nicht zu spielen kostet uns viel mehr. Warum ist das Theater das Letzte, an das die Politik denkt? Weil sie denkt, dass sie es selbst und besser macht, und das genügt? Hamlet schiebt seinen Einkaufswagen durch den Supermarkt und Falstaff sitzt im Biergarten, desinfiziert sein Glas mit der Maske. Die Puritaner zu Shakespeares Zeiten hätten genau davon geträumt. Aber selbst die Pest hat das Theater nicht zerstören können. Heute wirkt es dagegen fast so,und nicht die Menschen: Alle wollen alles auf Abstand halten, doch das Theater passt auf keinen Bildschirm."Weiteres: Für die unterhält sich Reinhard J. Brembeck mit den beiden Leitern der Biennale für Neues Musiktheater, den Komponistenund, die den Betrieb ebenfalls ins Netz verlagern müssen.-Kritiker Tom Mustroph probiert mit dem Staatstheater Augsburg. In der verwahrt sich Manuel Brug gegen Spekulationen über die Erkrankung von