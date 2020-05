Diewütet weiter.hat mit annähernd 30.000 Toten inzwischen die höchsten Zahlen in Europa, höher als Italien. Diebleibt aber die zwischen. Österreich gilt als Land, das die Krise gut bewältigt hat - aber die benachbartehat mit der Hälfte der Bevölkerung zwanzig mal weniger Tote. Haupterklärung sind die strengen Lockdowns in den osteuropäischen Ländern, schreiben Shaun Walker und Helena Smith im: "Während in Großbritannien und anderen westeuropäischen Ländern in der zweiten und dritten Märzwoche noch öffentliche Versammlungen stattfanden, sahen die Regierungen in Mittel- und Osteuropa,, und sperrten in aller Eile ab. Vielerorts half die Furcht vor einer raschen Überforderung der unterfinanzierten und angeschlagenen Gesundheitssysteme."Dashat in einem historischen Urteil denum Peter Gauweiler Recht gegeben, Urteile des EuGH scharf kritisiert und befunden, dass das Anleihen-Aufkaufprogramm der(EZB) in Teilen gegen das deutsche Grundgesetz verstößt. Cerstin Gammelin kommentiert das Urteil in dersehr kritisch und als Ausdruck einerder Politik: "Wie ernst es den Richtern damit ist, zeigt, dass sie sichund die EZB zu Änderungen zwingen wollen. Sie benutzen dazu die Bundesbank; sie machen ihr Auflagen, die sich auf die EZB auswirken. Die Folge ist, dass, wie weit die Zentralbank gehen kann in ihren Entscheidungen - und was die Urteile aus Luxemburg wert sind. Das unterminiert die ohnehin geschwächte europäische Gemeinschaft weiter."Das Urteil betrifft zum Glück nicht dieder EZB im Kontext der Coronakrise, schreibt Gerald Braunberger in einem ebenfalls eher kritischen Leitartikel in der. Aberwerden sich politische Gegenätze verschärfen: "Jedeerhöht den Druck auf die Regierungen in der Eurozone, mehr Verantwortung für die eigenen Staatsfinanzen wahrzunehmen. Ein unterschiedliches Maß an Verantwortung wird sich in Gestalt vonzwischen Staatsanleihen zeigen, die wirtschaftlich kein Desaster sein müssen, aber für nationale Regierungen unbequem sind. Daher lassen sich Forderungen nach einerder Finanzpolitik leicht vorhersehen." In der begrüßt der Arbeitsrechtlerdas Urteil als eine notwendige Klärung, die ein europäisches Agieren aber nicht unmöglich mache.Am Sonntag will die PiS introtz Coronaabhalten. Ziel der Partei ist es, glaubt Piotr Buras in der, "den Sieg des Amtsinhaberszu sichern. Denn die Parteistrategen wissen, dass die auf die Pandemie folgendedem Ansehen von Duda, ein vertrauenswürdiger Vollstrecker des Willens von Parteichef Jaroslaw Kaczynski, wahrscheinlich schaden wird. Was die Partei Recht und Gerechtigkeit einenmit den demokratischen Spielregeln nennt, verhöhnt in Wirklichkeit dieses Verfahren. Es gibt, denn öffentliche Versammlungen sind nicht erlaubt."