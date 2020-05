Donald Judd, untitled, 1964. © Judd Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York.

Beiist Annika Meier bass erstaunt , wie in deutschen Feuilletons übergesprochen wird: als wären einige Kritiker zum ersten Mal im Internet unterwegs. "Jetzt also sitzen wir plötzlich alle zu Hause, hängen im Internet ab und besuchen dort Ausstellungen und Galerien. Einige sind das erste Mal mit einer neuen Sprache konfrontiert, weshalb es zu Missverständnissen kommt, die seltsame Auswüchse annehmen. Was man immer wieder liest: Der virtuelle Museumsbesuch kann, sprich: die Erfahrung vor dem Original. Ja, nein, warum sollte denn das auch so sein? Und wer hat eigentlich in die Welt gesetzt, dass das derall derer ist, die jetzt erstmals virtuelle Museums- und Galerierundgänge anbieten? ... Es ist erschreckend, mit welcher Naivität sich diesen Angeboten genähert wird und wie wenig aus derin den letzten 150 Jahren gelernt wird."





In einer großen Retrospektive im New Yorker MoMA staunt -Kritiker Hal Foster, wie frisch und lebendig die Arbeiten vonnach siebzig Jahren immer noch wirken: "Bei Judd ist es unmöglich, denzu trennen, und einige seiner Worte bleiben so eindringlich wie die meisten seiner Objekte. 'Die Hälfte oder mehr der besten Arbeiten der letzten Jahre waren weder Malerei noch Skulptur', erklärte er in den berühmten ersten Zeilen von 'Specific Objects' (1965). 'Ein Großteil der Motivation zu den neuen Werken besteht darin, sich von diesen Formen zu lösen. Die Verwendung vonist eine offensichtliche Alternative'. Obwohl Judd die Malerei anscheinend ganz und gar ablehnte - 'Ihr Hauptfehler ist', bemerkte er einmal, "dass es sich um eine rechteckige Fläche handelt, die plan an der Wand anliegt' - waren es Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman und Ad Reinhardt, die seinen Wechsel in drei Dimensionen inspirierten. Neben dem Bekenntnis zuundpropagierte ihre Malerei ein 'Gefühl der Einmaligkeit' für Judd. Doch war er der Ansicht, dass diese 'Ganzheit' außerhalb des Mediums Malerei 'eine bessere Zukunft' habe."Weitere Artikel: Bei stellt Hakim Bishara daszur Kunst während dervon 2011 vor. Museen haben bereits angefangen,undzu sammeln, meldet Bernd Graff in derehrt in der Coronakrise dasmit einem Gemälde, meldet die. Bei stellt Daniel Kothenschulte kurz, aber mit vielen Bildern den Fotografenvor. Und Annika Meier forscht bei Instagramm nach, wie sich Künstler vom Computerspiel "" inspirieren lassen.Besprochen werden Filme der Land Art- und Konzeptkünstler Nancy Holt und Robert Smithson ( hyperallergic ), die Ausstellung "Everything That's Alive Moves" von Karyn Olivier im ICA in Philadelphia ( hyperallergic