Plötzlich wirken schon aktuellste Filme wie aus einer anderen Zeit, stellt Susan Vahabzadeh in der SZ fest: Die Coronakrise "lädt Gesten, Bilder, Interaktionen mit neuer Bedeutung auf. Die Menschenmengen, welche die Rennstrecken in 'Le Mans 66' säumen, wirken plötzlich auf völlig neue Art gefährdet - sie stehen verboten dicht zusammen, dass ein Rennwagen von der Piste abkäme, wäre noch ihr geringstes Problem. Menschen in der Kneipe, die sorglos aus Biergläsern trinken in den 'Känguru Chroniken': Wie wurden diese Gläser gespült? In der Werbung: ein Fernsehspot, in dem sich Menschen in einem Aufzug zusammendrängen, und dann beißt einer vom Pausensnack des anderen ab - plötzlich ein gefährlicher Übergriff."



Die Kreiszeitung spricht mit Rajko Burchardt über Epidemien in Kino und Fernsehen. Zumindest um die großen Filmkonzerne macht er sich wenig Sorgen: "Obwohl die Verluste für Hollywood in die Milliarden gehen, dürfte eine Rückkehr zur Normalität dort vergleichsweise unproblematisch laufen. Alle ehemals souveränen Filmstudios wurden als Tochtergesellschaften in riesige Mischkonzerne eingemeindet. Für Marktführer Disney sind Kinostarts nicht der einzige Geschäftszweig, momentan steckt der Konzern viel Energie in seinen Streaming-Dienst. Andere Studios nutzen den Ausnahmezustand für eine möglicherweise historische Verschiebung in der Auswertungsrangfolge."



Außerdem: Auf Intellectures empfiehlt Thomas Hummitzsch zwei Filme von Hong Sang-soo, die jüngst im Video-On-Demand des Nürnberger Verleihs Grandfilm aufgeschlagen sind. Besprochen werden Frederick Wisemans derzeit auf Amazon Prime zu sehender Dokumentarfilm "Ex Libris" über die New York Public Library (Filmdienst), Savas Ceviz' "Kopfplatzen" (Freitag), Destin Daniel Crettons "Just Mercy" mit Jamie Foxx (Tagesspiegel) und die deutsche Netflix-Produktion "Betonrausch" ("zu seicht und zu berechenbar", meint Tobias Sedlmaier in der NZZ, ZeitOnline).