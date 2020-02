Natürlich fällt die Verurteilung des Filmproduzentenmit einer gesellschaftlichen Stimmung zusammen, meint Meredith Haaf in der. Gut so. "Eine breitesexualisierter Gewalt ist historisch gesehen ein neuartiges Phänomen. Dass es diese Solidarität endlich gibt, schadet zunächst niemandem, auch nicht Männern - von denen übrigens viele unter den Solidarischen sind."In der artikuliert Sarah Pines jedoch ihr Unbehagen am Fall Weinstein: "Seine Zeit warund die 'Casting Couch': In Los Angeles und in der Filmindustrie war es durchaus üblich,n. Der Gipfel ist immer so hoch, wie man bereit ist zu gehen, sagt. Weinstein, der einst mit Filmverträgen in die billigen Mietwohnungen West-Hollywoods oder Sohos hinabgestiegen war und nun dafür vor Gericht stand, isteines vergessenen Reichs. Er wurde einem anderen Gesetz unterstellt, das er weiterhin nicht ganz begreift, in dessener so benommen hineinblickt wie in die Kameras der Medienleute... Der Fall hatte Abgründe und beschämende Tiefpunkte. Nacktbilder des Angeklagten wurden an die Wand projiziert, um Weinsteins Leibesfülle und Intimbereiche auszuleuchten. Die Staatsanwaltschaft und später die Medien betonten gerne und oft die, der'verschlang'."In dermöchte Veren Lueken aber daran erinnern, dass der Hashtag #MeToo vonins Leben gerufen wurde "und zwar, sondern für, mit denen sie arbeitete". Oder an das New Yorker Zimmermädchen, das den IWF-Chefwegen Vergewaltigung anzeigte, aber erfolglos blieb: "In den Vereinigten Staaten, so stand es kürzlich inzu lesen, werden jährlich 125.000 Vergewaltigungen angezeigt, die bei weitem nicht alle vor Gericht kommen. Landen sie aber dort, werden von fünfzig Angeklagten neunundvierzig freigesprochen."