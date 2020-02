Viele sind damit einverstanden, dass dieundstärker von Behörden überwacht werden sollen. Christian Jakob, Mitautor des Buchs "Angriff auf Europa - Die Internationale des Rechtspopulismus", warnt in der: "Diese Behörden sollen mehr Befugnisse bekommen. Aktuell etwa soll das Verfassungsschutzgesetz geändert werden. Der VS soll verschlüsselte Chats auslesen dürfen. Das umstrittene Anti-Hatespeech-Gesetz wird gerade überarbeitet. Es dürften nicht die einzigen solcher Reformen bleiben. Doch wie verhält sich eine Linke dazu, wenn sie in Zukunft womöglich von einemgegen alle eingesetzt werden könnten, die ihm nicht passen?"Dieseien einer doppelten Bedrohung ausgesetzt, von rechtsextremen Rassisten in Deutschland und von türkischen Nationalisten in der Türkei (und in Deutschland, schreibt die Linkspartei-Politikerin Elke Dangeleit beimit Blick auf die vier Kurden, dieworden sind: "Was müssen die Angehörigen fühlen, wenn Angela Merkel ausgerechnetihre Anteilnahme ausspricht, der die Kurden im eigenen Land und in Nordsyrien verfolgen und ermorden lässt und der zum Teil der Grund für ihre Migration nach Deutschland war?"Auch Thomas Schmid stört sich in seinem Blog an den Kondolenzbezeugungen für Erdogan, aber auch daran, dass alle Einwander über einen Kamm geschoren werden. Dabei waren unter den neun in Hanau Ermordetenund. Selbst ein kritischer Intellektueller wie schreibe , dass die Mordtat die politisch verfeindeten Türken in Deutschland wieder eine: "Es spricht ziemlich viel dafür, dass Can Dündar mit dieser etwas dramatischen Auskunft keineswegs Recht hat, zumindest nicht nur. Dass heute aber konservative türkische Organisationen den Mord an Kurden in Deutschland ungehindert zum Anlass nehmen können, öffentlich demzu huldigen; dass deutschen Politikern die Sensibilität abgeht, den Opfern individuell gerecht zu werden; und dass aufgeklärte türkische Intellektuelle nach Hanau den Eindruck haben, Deutschland mache die in Deutschland lebenden Nicht-Deutschen zu Fremden: All das zeigt, dass es nicht besonders gut steht um das Selbstverständnis der. Im Zweifel obsiegen, hier wie dort, immer noch die alten Reflexe." versammelt Statements von 142 in Deutschland lebenden Menschen, die von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus betroffen sind. Zum Beispiel vom sympathischen: "Spätestens nach dem tödlichen Attentat von Hanau dürfte jedem klar sein, wohin Rassismus führen kann. Ich werde oft gefragt, wie es denn mit Rassismus in Deutschland aussieht heutzutage. Meine Antwort ist immer gleich: Er existiert - und es ist, über das man mal so hinweggehen und das man einfach ignorieren kann! Es ist an der Zeit, zu erkennen, dass sich jeder aktiv dagegen positionieren und für eine tolerante, offene Gesellschaft eintreten muss.."