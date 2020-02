Warum scheitern so viele Opernregisseure an", fragt Reinhard J. Brembeck in derund findet die Antwort im mittelmäßigen, mitunter ": "Das Gefängnispersonal ist. Der Direktor und sein Gehilfe sind lebensnah gezeichnete Mitläufer und Opportunisten, Leonore und Florestan dagegenÜbermenschen: eine als Amazone agierende Penelope und eine christusartige Duldergestalt. Dagegen ist ihr fieser Gegenspieler Pizarro einBösewicht. Diese Gestalten sind so klischeehaft wie die Comichelden des, sie würden wunderbar in einenpassen. Zudem spielen in Form von Trompete, Schaufel, Dolch und Pistole recht profane Geräte eine handlungsbestimmende Rolle, was in befremdlichem Gegensatz zu den gefeierten großen Gefühlen steht."hat es trotzdem gewagt, seine Inszenierung feiert am kommenden Sonntag am Royal Opera House in London Premiere. Im Interview mit Egbert Tholl verrät Kratzer, was er besser machen will: "Ich versuche nun in London, gerade weil diese Oper eine so unmittelbare und vermeintlich naive Message hat, diese erst einmal zu reaktivieren. Man hat dieses Stück schon durch so viele verschiedenehindurchgejagt, viele Schlusswendungen gefunden, weshalb die Utopie gerade nicht glaubwürdig ist, dass ich es selbst als Herausforderung empfinde, diesen Entwicklungsprozess hin zum Finale miterlebbar zu machen."Als "" wollte der vor vier Jahren angetretene Leiterdieetablieren. Aber: "Wer in einer Stadt wie Zürich sollte sich als 'Volk' angesprochen fühlen und sich mit diesem?", seufzt Daniele Muscionico in dermit Blick auf das Potenzial der Idee: "Kollaboration und Partizipation können ein Weg sein, bildungsbürgerliche Errungenschaften wie Museen, Theater und Konzertsäleund in die Mitte der Gesellschaft zu rücken - einer Gesellschaft, die mehr und mehr in verschiedene, mit- und nebeneinander existierende Gesellschaften zerfällt. Zum anderen versteht sich kulturelle Teilhabe auch als Teilhabe an der: Jede und jeder kann - und soll - die klassische Kunst- und Kulturinstitution mit neuem utopischen Wissen und Potenzial versorgen."Besprochen werdenOper zu"Tschick" am Staatstheater Darmstadt ("Die Regie vonscheint nicht die Absicht gehabt zu haben, sich mit den Schwebungen und stimmungsvollen Momenten von Herrndorf und Akin zu messen: eine gestalterische Fehlanzeige", findet Bernhard Uske in der), der Ballettabend "3 Generations" mit Choreografien vonund),Inszenierung von Theo van Goghs "Das Interview" am Wiener Akademietheater () undStück "Josefstadt" im Londoner Wyndham's Theatre ().