Manuela Heim unterhält sich mit der amerikanischen Journalistin, die ein autobiografisches Buch über häusliche Gewalt geschrieben hat. In zwei Ehen wurden ihre Männer gewalttätig. Die häufigste Frage, die ihr begegnet, sagt sie, sei die Frage "warum bist du nicht?" Aber so einfach ist das nicht: "Selbst in der, in der die Gewalt nicht eskaliert, übt der Mann Kontrolle aus. Und selbst wenn die Frauen 'einfach gehen', wie sieht die Zukunft aus? Es gibt zu wenig Frauenhausplätze, 60 Prozent der Väter zahlen keinen Unterhalt. 'Einfach gehen' bedeutet häufig, dass Frauen lange, lange Zeitleben müssen. Aber jetzt kommt das größte Hindernis: 75 Prozent der massivsten Angriffe gegen Frauen, Mord inklusive, erfolgen in deroder nachdem die Frau gegangen ist. Es sind nämlich die Männer, die nicht gehen. Sie lassen die Frauen nicht in Ruhe. Das ist ja auch klar, wenn man versteht, was häusliche Gewalt, also Zwangskontrolle ist."Auch in Deutschland gibt es immer mehr Frauen, dieerleiden mussten, weil die Einwanderung aus betroffenen Ländern gestiegen ist, berichtet Annika Ross unter Bezug auf einen Bericht der Organisation "Terre des Femmes" in. Und die Tradition wird in sogenannten "", für die die Mädchen ausgeflogen werden, fortgeführt: "Terre des Femmes warnt zudem vor der Verlagerung des grausamen Ritualsin Asien und Nordafrika. 'Diese führt dazu, dass der Eingriff verharmlost wird und sogar Akzeptanz findet, weil er ja von medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird. Es gibt sogar Bestrebungen, die medikalisierte Verstümmelungzu legalisieren!', sagt Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von Terre des Femmes." Ross empfiehlt zum Thema den Film "In Search", der in dieser Woche in den Kinos startet. Auf erzählt einevon den Beschneidungspraktiken in ihrem Land.