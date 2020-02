Nach dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer fordert der Historikerim Interview miteinen Neuanfang in der CDU, der sich deutlich von der Ära Merkel absetzt, der er die Schuld an den jetzigen Problemen gibt. Denn die CDU habe es unter Merkel versäumt, "sich programmatisch neu aufzustellen und zu definieren, wofür eineim 21. Jahrhundert stehen kann. ... das Ergebnis ist eine CDU, die eine sogenannte Modernisierung betrieben hat, die aber nichts anderes war als die. Dieses Erbe fällt der CDU nun auf die Füße." Die Rückkehr zu konservativen Werten bedeutet für Rödder keine Annäherung an die AfD: "Von der AfD kann man sich sehr einfach abgrenzen. Die, sie vertritt rechtsextreme und völkische Ideen."Cui bono, fragt-Herausgeber Jürgen Kaube nach den Thüringer Wirren. Nun, den Linkeren, all jenen, diewollen, besonders auch in der SPD. Darum der, so Kaube: "Die Schande kann gar nicht groß genug vorgestellt werden - nicht zuletzt um die Grünen im Bund von jedem Gedanken abzubringen,zu können oder gar ein zweites Mal an Jamaika auch nur zu denken." In einem zweiten Artikel wirft Michael Hanfeld einen strengen Blick auf die CDU.Der 18-jährige Politikstudentkandidiert bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Seit Thüringen wird er im Wahlkampf plötzlich als "" beschimpft, erzählt er im Interview mit. "Im Netz ist es besonders schlimm, dort ist der Tonfall ja ohnehin um einiges rauer. Auch auf der Straße erlebe ich unangenehme Situationen. Wenn ich am Infostand stehe oder Flyer in meinem Wahlbezirk verteile, rufen Passanten mir aus der Ferne ein 'Schäm dich!' oder 'Ich rede nicht mit Faschisten!' zu. Ich werde gefragt, wie ich denn nur mit Faschisten kooperieren könne. Ich solle, meine Kandidatur niederlegen. Was mich dabei schockiert, ist die teils vulgäre Sprache und das. Was ich zu sagen habe, interessiert gar nicht. ... Was ich mir wünschen würde: Dassden Hass, der uns entgegenschlägt, deutlicher verurteilen."