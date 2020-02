Der bringt eine große Reisereportage des Schriftstellers aus dem. Er berichtet von seiner Begegnung mit, seinem Fahrer, der in Boston Musik studiert hatte, in Texas als Übersetzer tätig war und Prosser von Mahler vorschwärmt. "Als wir zu unserer Unterkunft fuhren, waren auf den Straßen einzig Soldaten zu sehen. Sie patrouillierten an Kreuzungen oder bewachten Kasernen, lehnten an Geschützfahrzeugen. Viel Armee, bemerkte ich. Rami winkte ab. Das Militär ist nicht wichtig, sagt er, sondern die Hisbollah. Sie sei der. Mächtig, da vom Iran unterstützt. Viele wünschten sich einen Krieg zwischen den USA und dem Iran, da dasbedeute. ... Seit der Teilnahme am Syrienkrieg schwindet der Nimbus als Guerillabewegung, der der Hisbollah in der arabischen Welt anhaftet. Vorher stimmte die ideologische Positionierung als Gegenpol zu Israel, die Allianz mit Assad jedoch bedingt ein Dilemma: Wie kann man rechtfertigen, in Syrienzu kämpfen?"Außerdem: Im hält es Kenan Malik in der Debatte um die amerikanische Autorin, die sich herausnahm, über mexikanische Migranten zu schreiben, mit: Die Vorstellung, man dürfe nur noch über Menschen schreiben, die einem in Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft und politischer Überzeugung gleich sind,: "Let us not create gated cultures in which only those of the right identity have permission to use their imaginations." Für dashat Khuê Phạm ein großes Gespräch mit der zwischen Nigeria und den USA pendelnden Schriftstellerin geführt. Robert Stockhammer ( Freitag ) und Andreas Isenschmid ( Zeit ) gratulierenzum 80. Geburtstag, den der Schriftsteller gestern feiern konnte.Besprochen werden"Fehlstart" ( taz Tagesspiegel ),' "Der Freund" ( Zeit ),"Die Verwandelten" ( Tagesspiegel ),' "Sweet Sorrow" ( Dlf Kultur ),"Silberflut" ( Tagesspiegel ),Buch überund Dlf Kultur ) und"Die Bagage" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Mathias Mayer über"Fidelio":"Ein Kerker. Einer, der das Böse will.Ein Todgeweihter. Kämpfend, eine Frau...."