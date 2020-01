Ob Amerikaner oder Iraner - beide behandeln den Irak als wäre er klagt der irakische Schriftsteller imnach der Tötung des iranischen. "Nach dem Anschlag verurteiltenund anderen Städten die Ermordung Suleimanis und wünschten den Märtyrern, 'die eine Rolle im Kampf gegen die Isis gespielt haben', Gnade. Diese Erklärungen offenbaren den Widerstand gegen die amerikanischen Aktionen im Irak. Aber sie weisen auch auf Vorsicht hin, wie die pro-iranischen bewaffneten Gruppen, die im Irak operieren, reagieren könnten - denn das sind Gruppen, die ursprünglich diebeschuldigt hatten, von der amerikanischen Botschaft in Bagdad kontrolliert zu werden. Im Gegensatz zu der düsteren und trauernden Reaktion im Iran scheint ein Teil derdie Ermordung von Suleimani und al-Muhandis nicht zu berühren. Sie, insbesondere die Anhänger der Protestbewegung, könntensein. Schließlich waren dies die beiden Männer, die für die brutale Niederschlagung der Proteste seit ihrem Beginn im Oktober verantwortlich waren. Dabei wurden mehr alsund mehr als 19.000 verletzt, von denen einige nun mit dauerhaften Behinderungen leben."In derbereitet Tomas Avenarius die Tötung Soleimanis wenig Bauchschmerzen . Er ist eher erleichtert, dass die USA Ansätze machen, wieder als Ordnungsmacht im Nahen Osten aufzutreten. Denn was ist die Alternative? Derin Jemen, Syrien und Irak, wo er überall Krieg führt? "Die Bürger der Islamischen Republik darben zwar wegen Wirtschaftssanktionen, doch das Regime kommt voran auf dem Weg,zu werden. Eine Vormacht betreibt aber nicht nur Krieg, sie muss Frieden und Stabilitätgarantieren können. Die Mehrheit der Menschen im Nahen Osten sind allerdings Sunniten und Araber; die religiösen Gegensätze sind durch das Aufkommen des Fundamentalismus auf allen Seiten noch härter geworden. Eine, die sich selbst als schiitisch-revolutionär darstellt, kann kaum Nummer eins sein. Eine Pax Irana ist unter diesem Regime nicht vorstellbar."Für Soleimani, verantwortlich für unzählige Tote , "sollte man wirklich keine Tränen vergießen", meint auchin der. Er fragt sich allerdings,das Attentat tatsächlich hatte. "Der Nachteil von Soleimanis Ermordung liegt darin, dass derwird. Die Demokratie, die nach der Befreiung von der Tyrannei durch die US-Invasion von 2003 entstanden ist, genießt nur eingeschränkte Sicherheitsunterstützung durch die USA. Die iranische Unterwanderung schiitischer Milizen und politischer Parteien bedeutet, dass das Land gefährlich nahe daran ist, zu einemzu werden. Bezeichnenderweise hat der irakische Ministerpräsident Adel Abdul-Mahdi den Angriff auf Soleimani verurteilt. Es droht die." Und, so Ferguson, am Einfluss Russlands in der Region ändert das Attentat auch nichts.Ebenfalls in der überlegt der Anwalt Josef Alkatout, wie die gezielte Tötung des iranischen Generals durch die Amerikanerist.Dass Donald Trump im Falle einer Vergeltungsaktionwill, empört Peter von Becker im: "Damit begibt sich ein amerikanischer Präsident rhetorisch. Die Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan 2001 durch die Taliban oder die späteren Zerstörungen von Tempeln und Kulturgütern im Irak und in Syrien (Palmyra 2015-17) durch den IS gelten der zivilisierten Welt als barbarische Gräueltaten. Derartige Angriffe auf nicht-militärische Ziele sind durch die Genfer Konvention geächtet. Sie sind."Auch Andreas Platthaus greift in derTweet auf, in dem er androhte,im Iran zu beschießen: "An das gezielte Hinrichten von Feinden der Vereinigten Staaten überall auf der Welt haben wir uns bereits gewöhnt; darauf hat schon Trumps Amtsvorgänger Barack Obama gesetzt - auch das ein massiver Bruch des Völkerrechts, ungeachtet der Rolle, die die jeweils Getöteten zuvor gespielt haben. Mit der Ankündigung von Militärschlägen gegen die Kultur eines Landes ist die westliche Wertegemeinschaft endgültig aufgekündigt."Die Medien zeigen riesigeim Iran. Meist völlig kritiklos übernehmen sie das Material des, das die Menschen von weit oben zeigt, wohl um die große Zahl zu zeigen, aber auch, um nicht ins Detail zu gehen., Erfinderin der Kampagne "My Stealthy Freedom" warnt in der: "Für jeden, der das sieht, habe ich einen Rat: Nehmen sie es... Medien sind im Iran strikt kontrolliert. Öffentliche Versammlungen sind nur erlaubt, wenn sie für das Regime sind. Kritiker kommen ins Gefängnis oder werden erschossen (selbst ich, die nicht im Land lebt, erhielt Morddrohungen für meine Berichte über die Tötung Soleimanis). So ist es nicht schwer, einen Trauermarsch zu organisieren... Viele iranische Stimmen denken, dass Soleimani ein Kriegsverbrecher war, aber westliche Journalisten sprechen kaum mit ihnen. Ironischer Weise sind westliche Medien beiskeptischer, wenn sie aus Russland oder Nordkorea kommen, aber legen scheinbar ihren kritischen Geist ab, wenn sie in die Islamische Republik kommen."