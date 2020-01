Im-Essay versucht der Schriftsteller seiner Faszination fürund, in denen er heimliche Geistesverwandte auszumachen glaubt, auf den Grund zu gehen. Als er nach einer feuchtfröhlichen Nacht im afrikanischen Asmara mit einem Schnupfen erwacht, fällt der Groschen: "Ich schaute nach, was Schnupfen und Husten eigentlich auf Japanisch und Finnisch heißt, und da war wieder alles vom vorigen Abend, klar und deutlich stand es vor mir, die zwei Worte (verbunden durch das 'und'), die so unähnlich und dann doch so ähnlich sind:. Und dieser Vergleich ist nicht unzuverlässig, er trifft onomatopoetisch genau das, was beide Worte in beiden Sprachen beschreiben, die verstopfte Nase (Nioi und Nuuska) und das ausgehustete Seki und Yskä. Japaner und Finnen, das ist die Klammer und Schnittmenge, so einfach ist das."Weiteres: Für diebegibt sich die Schriftstellerin aufSpuren nach, wo der Dichter 1802 vier einschneidende Monate verbrachte, nach denen er nach einem langen Fußmarsch in einem desolaten Zustand wieder in seiner Heimat aufschlug. Imdes fragt sich Thomas Palzer, warum es um den Schriftsteller zuletzt so still geworden ist.Besprochen werden der Briefwechsel zwischenund taz ), die in Nazi-Deutschland geschriebenen Tagebücher des Sowjet-Botschafters("eine Sensation", meint Bernhard Schulz im),"Herbst" ( SZ ), das Romandebüt "Upstate" des Literaturkritikers NZZ ),Band "2" mit zwei Kriminalerzählungen ( FR ) und"Bakhita" ().Mehr in unserem literarischen Meta-Blog und ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau . Alle besprochenen Bücher und viele mehr finden Sie natürlich in unserem neuen Online-Buchladen Eichendorff21