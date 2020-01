Heute beginnt der Prozess gegen, dessen Fall wie kein anderer die #-Bewegung inspirierte. Sein Verhalten wurde lange kommunikativ beschwiegen, erinnert Carolina Schwarz in der: "Weinstein als Bild eines schmierigen, mächtigen und gewalttätigen Mannes war in Hollywood schonbekannt. Immer wieder fiel im Zusammenhang mit seinem Namen das verharmlosende Stichwort ''. Verschiedene Schauspielerinnen deuteten einen solchen Machtmissbrauch in Interviews an, in Comedyshows und TV-Serien wurde auf Weinsteins Taten angespielt. Der Komikersagte als Gastgeber der Oscar-Verleihung 2013 zu fünf nominierten Frauen: 'Glückwunsch, ihr fünf Ladys müsst nicht länger so tun, als würdet ihr Harvey Weinstein attraktiv finden.' Folgen hatten das Wissen um Weinsteins Verhalten lange keine."Indenkt man darüber nach, denzu deregulieren, um endlich die Mietpreise zu senken, erzählt Charlie Duxbury in. Bisher gibt es eine Preisbindung für "" von Wohnungen, die zentral registriert sind: "Verträge 'erster Hand' sind allerdings strikt kontrolliert. Interessierte Mieter müssen darauf warten, dass sie im Zentralregister an die Reihe kommen. Diefür diese Wohnungen haben in manchen Gebietenerreicht. Während die Schweden für das Recht auf eine Wohung 'erster Hand' warten, müssen sie in Wohnungen zweiter Hand wohnen - als Untermieter. Zur Untermiete wohnen kann das doppelte für die selbe Wohnung kosten und hat zu einemgeführt - die Profite gehen an die Untervermieter." Und Neubauten sind selten geworden, weil sie ja nur "erster Hand" vermietet werden können.DieKolumnistin Melisa Erkurt plädiert gegen einfür unter 14-Jährige an Schulen, wie es die schwarzgrüne-Koalition jetzt in Österreich durchsetzen will. Die Probleme würden damit nur versteckt: "Für Lehrpersonen wird es .. noch schwieriger zu erkennen, ob ein Mädchen zum Kopftuchtragen gezwungen wird, da sie in der Schule auf den ersten Blick. Und die, die es wirklich tragen wollen, lernen: Nicht ich als Frau entscheide, was ich trage - Vater Staat gibt das vor."