Egal, ob sie den Tod des iranischen Generals und Chefs der Al-Quds-Brigadenbedauern oder feiern, ein Gefühl eint die Iraker heute, meintin der: Sie haben, dass Iraner und Amerikaner ihren Streit weiter auf irakischem Boden austragen. Ansonsten ist man zerstritten: "Es ist paradox, aber gerade diejenigen, die jahrelang den US-Einmarsch und die amerikanische Besetzung des Landes kritisiert hatten, also vor allem:, fordern heute die militärische Einmischung der Amerikaner im Irak. Umgekehrt lehnen diejenigen, die 2003 den Sturz des sunnitisch dominierten Baath-Regimes bejubelt hatten, also vor allem:, jede amerikanische Präsenz ab. Der Nahe Osten ist nie leicht zu begreifen, aber diesmal offenbaren die sozialen Medien selbst unter Irakern ein."Verwirrt ist auch Sonja Zekri, die in derzwar entsetzt ist von Donald Trumps Drohung, bei Vergeltungsangriffen für die Tötung des iranischen Generals und Chefs der Al-Quds-Brigaden Qassim Soleimanizu bombardieren (auch wenn er diese Drohung inzwischen zurückgezogen hat). Aber die Begründung fällt ihr schwer: So habe "der amerikanische Präsident vorübergehend denerreicht. Das gemeinsame Menschheitserbe mag einsein, um seine Ansprüche auf antike Stätten des Nahen Ostens zu rechtfertigen. Aber ihr Schutz gehörte zum westlichen Wertekanon wie Demokratie und Folterverbot."Und die, wo stehen sie? "Die Antwort fällt vielen gar nicht so leicht. Das liegt natürlich an Trump, aber nicht nur", meint Ulrich Ladurner auf. "Während sie das Atomabkommen unterzeichnete, entwickelte die Islamische Republik Iran ihr Programmweiter. Diese Raketen können inzwischen. Um es in einem Satz zu sagen: Die Islamische Republik Iran blieb trotz des Atomabkommens ein diktatorisches Regime mit imperialem Anspruch. Das blieb freilich auch den Europäern nicht verborgen, doch hofften sie auf Bändigung des Regimes durch seine Einbindung in internationale Verpflichtungen. Die Hoffnung war trügerisch - Trump hat sie zerschlagen, doch das Regime in Teheran hat sie in den vergangenen Jahren auch nicht genährt, im Gegenteil. Es hat sie unterminiert."Insind am Samstag Wahlen. Die amtierende Präsidentinsteht für eine Lösung von dem "Konsens" mit, dass es nur "ein China" gebe, und wird deshalb von der jungen Generation, die die Proteste in Hongkong im Blick hat, unterstützt, berichtet Antonia Märzhäuser in der: Nebenbei "sind durch China unterstützte Medien in Taiwan schon lange ein Problem. Im Wahlkampf 2019 erreicht die' jetzt neue Höhen. So wird vergleichsweise harmlos darüber berichtet, dass die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen zu einem wichtigen Termin zu spät erscheine. Desinformationen werden gezielt eingesetzt und direkt aus Peking gesteuert."