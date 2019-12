mag sich ein Beispiel angenommen haben, der gezeigt hat, dassmitvereinbar sei, ohne dass ein Land in den Abgrund stürzt, schreibt -Autor Thomas Schmid in seinem Blog. Für die Kombination gibt es wiederum ein historisches Vorbild: "In denprofitierten viele Deutsche von der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Nazis. Und sie nahmen dafür deren Politik der Repression Andersdenkender sowie die Verfolgung der Juden billigend in Kauf oder übersahen sie geflissentlich. Arbeitsplatz und Geldbeutel zählten mehr. Auch viele Polen, die PiS gewählt haben, haben für deren Sozialpolitik gestimmt und den sturkatholischen Nationalismus Kaczyńskis sowie die Demontage des Rechtsstaats nur hingenommen oder angestrengt übersehen."Dreißig Jahre nach der Wende feiert man gern die friedlichen Revolutionen in Osteuropa. Der, auf dem es nicht so friedlich zuging, wird dabei gern vergessen, schreibt der Südosteuropahistorikerin der. In Rumänien, Ex-Jugoslawien, Albanien oder Bulgarien gab es Tote. In diesen Ländern war 1989 "ein Jahr", was auch daran lag, dass es dort wedergab noch Erfahrungen mit Dissidenz. "Die Balkankommunismen kannten kein oder kaum ein Tauwetter. Dies zeigt sich an den Symboljahrenund: Auf die Entstalinisierung in der Sowjetunion und den ungarischen Volksaufstand reagierten die albanischen, bulgarischen und rumänischen Machthaber mit Restalinisierung. 1968 war im Balkan - außer im Falle der Belgrader Studenten - kein Jahr linker und alternativer Kundgebungen, sondern ein Jahr der: in Kroatien, bei den Albanern Jugoslawiens, in Rumänien. Es folgte eine massive ideologische Verhärtung."Aber selbst in Ländern, die von der Wende, haben dennoch viele nicht die geringste Lust zu feiern, erklären Jaroslaw Kuisz und Karolina Wigura in der. Inzum Beispiel: denn mit der wirtschaftlichen und politischen Teilhabe kam auch "ein durchdringendes Gefühl von. Kompakte Lebenswelten lösten sich auf, alte Gewohnheiten wurden hinfällig, zwischenmenschliche Beziehungen zerfielen, undkam sich abhanden", was viele zu den Populisten strömen ließ. Wie soll man darauf reagieren, fragen sich die AutorInnen. Drüber reden würde schon helfen: "Es herrscht Angst vor der Zukunft, und was fehlt, sindfür die kommenden Jahrzehnte, die alle ansprechen. Technologische Utopien bleiben ungenügend, weil sie die Menschen innerlich kaltlassen. Auch wird man sich, wo der rasende Fortschritt zur Regel wird, verstärkt in eine Kultur deseinüben müssen."Im erinnert Nick Cohen daran, was die, die Labour gekapert und in eine krachende Niederlage bei den Wahlen getrieben hat, zu verantworten hat: "wird anderen starken Männern folgen und seine Macht nutzen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Er hat bereits versucht, unser angeblich souveränes Parlament auszuschließen, weil es nicht seinem Willen folgen wollte. Alshöflich darauf hinwies, dass Johnson sich den Wahlkampfdebatten entziehe, drohte er damit, die Lizenz zu überprüfen. Als dieauf sein Versäumnis hinwies, sich der Überprüfung zu unterziehen, drohte er mit der Abschaffung der Fernsehgebühr. Die konservative Partei hat im Wahlkampf Lügen herausgepumpt und gefälschte Twitter-Konten aufgestellt als wäre sie eine Bande nigerianischer Betrüger. Die, die sie aus ihrem Sieg gelernt haben, ist, dass sie Institutionen untergraben, die parlamentarische Demokratie verachten, ungehemmt lügen können und - rate mal -zahlen müssen." Die Linke wünscht sich das im Grunde genauso, meint Cohen.