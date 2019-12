John Lichfield, ehemals Frankreich-Korrespondent des, kommt aus der Industriestadt, einer einstigen Labour-Hochburg, die jetzt drei konservative Abgeordnete ins Hause of Commons entsendet. Bei vergleicht Lichfield das englische Votum fürmit der Revolte derin Frankreich und findet viele Parallelen : "In Stoke und in der französischen Provinz bin ich auf das gleiche Gefühl desgestoßen, die gleiche Trauer um lokale Quellen der Energie und des Stolzes, die gleichevon links und rechts. Es ist eine gefährliche Stimmung, sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich. Wenn nicht damit umgegangen wird, kann sie zu weiteren Problemen führen, wie wir sie in den beiden Ländern jüngst gesehen haben. Viele Kommentare sehen eine... Aber wenn man die neue Wahlkarte des Vereinigten Königreichs studiert, wird man sehen, dass die Beschreibung in die Irre führt. Die große neue Kluft ist nicht wirklich 'Nord gegen Süd', sondern 'oder 'Metropole gegen Peripherie'."hat nach seinem triumphalen Wahlsieg (der sich allerdings einem extrem verzerrenden Wahlsystem verdankt) als erstes dieattackiert und unwilligen Gebührenzahlern Straffreiheit in Aussicht gestellt. Damit könnte einneu auflodern, fürchtet Polly Toynbee im: "Die Tory-nahen Zeitungen waren gestern voll mit Drohgebärden gegen die: Die Überschrift derlautete: 'Boykottdrohung gegen tendenziöse'. Der Eigentümer der, hat sich seit Jahren dafür eingesetzt, die Gebühren auf Freiwilligkeit umzustellen, was dieauf die Größe des amerikanischenschrumpfen lassen würde. Diewidmete 'dem Zerrspiegelund Megafon der liberalen Elite' eine Seite nach der anderen." In derberichtet Gina Thomas.In derist der Politologe heilfroh über den Wahlsieg Boris Johnsons, weil dieser damit den radikalen Rechten und Linken den Zahn gezogen und einender Tories begründet habe.