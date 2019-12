Joseph Karl Stieler: Beethoven mit dem Manuskript der Missa solemnis

1820, © Beethoven-Haus Bonn

Zwei Bonner Ausstellungen - eine große in der Bundeskunsthalle , eine kleinere in Beethovens Geburtshaus - läuten offiziell dasein. In beiden Häusern lernt man Beethoven als Mensch seiner Zeit kennen, es gehe dabei aber nicht um Dekonstruktionen, wie sie lange in waren, berichtet Jan Brachmann in der. Vielmehr möchte man "erzählen,, ihn aus seiner Zeit heraus begreifen, ohne ihn vorab zu überhöhen. Von Reinhart Kosellecks Begriff der 'Sattelzeit', des Übergangs von der Feudalgesellschaft zur bürgerlichen Epoche mit eigenen Formen der Repräsentation, des Personen- und Warenverkehrs, hat man sich leiten lassen. Ziemlich sinnfällig beschreibt die Ausstellung, wie Beethovens Musik in die alten Räume adliger Repräsentation einmarschiert, sie in Gestalt öffentlicher Konzerte besetzt undschafft, zu denen das interessierte Subjekt durch Geld, nicht durch Herkunft, Zugang erhält."Ein Glücksfall ist es, meint Johan Schloeman in der, der davon überzeugt ist, dass auch der zu erwartende Beethoven-Exzess des kommenden Jahres dem Komponisten langfristig nicht schaden wird, zumal beide Ausstellungen "nicht die übermächtige geistes- und musikgeschichtliche Wirkungsgeschichte in den Mittelpunkt stellen, wie das vielen Museumsmachern heute naheliegt, sondern sich erst einmal gegen diese Vermischung entschieden haben. ... Am Ende gewinnt dann aber doch: Man kann in Bonn in einengeraten, so dass man auch in einer gebrochenen, besorgten Zeit fast noch einmal an dessen Überzeugung glauben mag: 'Freyheit, weiter gehen ist in der Kunstwelt, wie in der ganzen großen Schöpfung, zweck.'" Außerdem führen Regine Müller ( Tagesspiegel ) und Manuel Brug ( Welt ) durch die Bonner Schauen. Im spricht René Aguigah mitüber Beethoven.Karl Fluch wirft für deneinen Blick in die, wo die Stars dem immensen Druck der Industrie derzeit gefühlt massenhaft in den Suizid entfliehen: "Fehlverhalten löst Liebesentzug aus, führt zu Cybermobbing und Hasspostings. Was Fehlverhalten ist, bestimmen die Verwertungsfirmen. Bis hin zumihrer Stars geht das. Sex? Drogen? Exzentrische Ansichten?. Sogar die Börsenkurse können unter Verfehlungen leiden. Fit gemacht für dieses Leben werden die Auserwählten in mehrjährigen Trainee-Programmen. Untergebracht sind sie in Gemeinschaftswohnungen, trainiert wird, Zeit für ein selbstbestimmtes Leben ist nicht vorgesehen, die Kids müssen liefern. Das ideale Einstiegsalter liegt."Weiteres: Für die porträtiert Adrian Schräder die Popsängerin. Regine Müller stellt in derdas italienische Label vor, das sich so sehr der künstlerischen Freiheit verschrieben hat, dass Einreichungen nur anonymisiert akzeptiert werden. Für die zieht Maik Bierwirth das vor 40 Jahren erschienene-Album "London Calling" aus dem Schrank. Besprochen werden das neue Album von NZZ ), das neue Album der irischen Folkband NZZ ) und ein Auftritt der NZZ ).