Der Historiker, Kolumnist der verteidigt Verlegervor allem gegen die Berichterstattung der, die die Stasi-Verstrickungen Friedrichs als erste offengelegt hatte: "Obwohl dieund der Springer-Verlag wussten, dass sie nur einenund damit der Fakten kennen, erwecken sie den Eindruck, als verbreite Friedrich eine übliche, im Grunde wenig glaubwürdige Schutzbehauptung. Erst ganz am Schluss des Artikels steht, was der damals 22-jährige NVA-Soldat seinem Stasi Führungsoffizier nach wenigen Monaten konspirativer Mitarbeit sagte, nämlich dies: '… dass er die Sacheangefangen habe, und sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird'."dagegen legt in derden Finger auf die Hauptwunde der Affäre: Der Verleger habe ". Weder gegenüber der Belegschaft noch in seinen zahlreichen Interviews hat er seine Spitzeltätigkeit mit einem Wort erwähnt. Noch in der vergangenen Woche hatte er in einem-Gespräch über seine Armeezeit berichtet und sich selbstpräsentiert."Friedrich könnte sich aber auch wirtschaftlich verspekuliert haben, vermutet Michael Ashelm auf den Wirtschaftsseiten der. Friedrich hatte in einem Interview von dem Portalals dem eigentlichen Schatz seines Deals gesprochen. Berlin.de ist das "Deutschlands", weiß Ashelm. Mit betrieben wird das Portal vom Berliner Verlag im Auftrag der damit offenbar überforderten Stadt. Aber der Vertrag laufe ohnehin nur bis 2021, so Ashelm. Und "hinzu kommen neue. Aktuelle Gerichtsurteile aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit Fällen aus Crailsheim und Dortmund stellten fest, dass einestädtischer Medienauftritte mit presseähnlichen Artikeln rechtswidrig sei. Die Verquickung von journalistischen Inhalten undmit amtlichen Angeboten ist nicht möglich." Noch ist das aber das Prinzip der bis dato wie Kraut und Rüben aussehenden Seite berlin.de.Heute läuft sehr spät Abends imder Dokumentarfilm "Wie '' ins Fernsehen kam" von. Sie zeigt eine Glanzstunde in der Geschichte der Öffentlich-Rechtlichen, die zugleich auch problematisch war - denn in den Siebzigern weigerte sich das Erste, die heute so berühmte Serie "Holocaust" zu zeigen und verbannte sie in die. Agneskirchners Doku stellt auch die Frage "nach demdes öffentlich-rechtlichen Fernsehens" mit dem Thema Nazizeit, schreibt Steffen Grimberg in der: "Die Fernsehfilmkoordinatoren der, damals wie heute für solche Ankäufe und Produktionen sowie die Sendeplätze zuständig, lehnten ab. 'Sie waren', erinnert sich Günther Rohrbach: 'Diewollte es nicht.' Wie wäre das wohl heute?" Rohrbach war seinerzeit Fernsehspielchef desSchuld ist mal wieder. Vor allem, weil es bei den Zeitungen einenausgelöst hat. "Derstellt ein großes Risiko für die Menschheit dar", schreibt die- und Ex--Journalisin Lydia Polgreen im: "Der Zusammenbruch des Informationsökosystems hat bereitsauf unsere politischen Systeme gehabt. Er hat die demokratischen Wahlen untergraben. Er hat das Grundvertrauen in die Institutionen erschüttert. Es hat uns eine Welt hinterlassen, in der jeder frei ist,zu wählen. Er droht, die bestehende Weltordnung grundlegend zu destabilisieren." (Zeigt nicht der Streit um Handke, dass über ein unklares Verhältnis zu Fakten auch in anderen "Ökosystemen" diskutiert wird?)