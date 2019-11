Szene aus "Heart Chamber". Foto: Michael Trippel

"Derist noch lange nicht vorbei", ruft der der libanesische Theatermacher, dessen neues Stück "You should have seen me dancing waltz" gerade auf Kampnagel in Hamburg Premiere hatte, im Interview mit derund erklärt, was es mit den seit Wochen andauerndenauf sich hat: "Es ist eine Revolution gegen eine Politikerkaste, die in einer Allianz mit den Banken das Land ausplündert. Dagegen demonstrieren. Denn es geht um den Verfall der gesamten Infrastruktur. Diese Erhebung findet auch nicht nur in der Hauptstadt statt, sondern im ganzen Land. Dasim Norden ist das Juwel dieser Revolution. Und derwar die größte Überraschung. Dort versucht die Hisbollah sehr rabiat, dass keine andere Stimme aus der Region kommt als ihre eigene. Trotzdem gehen auch dort die Leute tapfer demonstrieren. Das macht Mut."





Reinhard J. Brembeck unterhält sich für diemit der Komponistin, deren Oper "Heart Chamber" heute abend an der Deutschen Oper Berlin Premiere hat und die sehr schön über ihre Musik sprechen kann: "Das Stück hat so gut wie keine Handlung, es ist wie schon 'Pnima' eine, hier: in die Herzkammer der Liebe. 'Es geht um den Moment, wo diewie unter einem Mikroskop. Den Moment, wo man sich einer anderen Person gegenüber öffnet; nicht (Czernowin wechselt bei diesem ,nicht' unvermittelt ins Laute, Dezidierte) für eine Nacht, sondern für zehn Jahre.' Es sei der Augenblick, von dem man spüre, er könnte. 'Das ist überhaupt nicht rational. Es ist sehr körperlich, der Körper muss dabei sein, und der Moment enthält alle Bereiche unserer Person: die Seele, das Hirn, die Gedanken.'"Weiteres: Katrin Bettina Müller unternimmt für dieeinen kleinen Streifzug durch Tanz- und Theaterstücke auf dem Festival, das auch Holger Pauler für die besucht . Besprochen werden ein Marie-Antoinette-Biopic für die Bühne vonam Vorarlberger Landestheater Bregenz ( nachtkritik