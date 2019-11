hat für mich etwas bedeutet. Und wenn man mir jetzt mit Serbien kommt, ist man unredlich. Ich bin wegen Jugoslawien hin", erklärtim großen, unsinnigerweise hinter einer Paywall versteckten Gespräch, das Ulrich Greiner (butterweich und als Fan) für die heutige Ausgabe dermit dem Schriftsteller geführt hat. Es ist Handkes erste ausführliche Wortmeldung im deutschsprachigen Raum in der Nobelpreis-Kontroverse. Und er weicht kein Jota von seiner bisherigen Position ab. Die Serben sind die einzigen Opfer, der. Als Grund für seine Parteinahme fürführt er an, dass die Berichterstattung in den Neunzigern "" gewesen sei. "Ein Journalist hat mir geschrieben, was in meinem Buch stehe, sei plausibel und erlaubt, aber ich müsseSeite zur Kenntnis geben. Aber vordem war ausschließlich dieser andere Teil berichtet und kommentiert worden. ... Es ging um Gerechtigkeit für Serbien. Wie konnteKroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina anerkennen, wenn auf dem Gebiet mehr als ein Drittel orthodoxe und muslimische Serben lebten? So entstand ein Bruderkrieg, und es gibt keine schlimmeren Kriege als. Mitterrand hat Jugoslawien zugunsten der deutsch-französischen Freundschaft preisgegeben. Wie viele Serben haben in Kroatien, in der Krajina gelebt! Und die sollten plötzlich im eigenen Land ein minderwertiges Volk sein?" (Dass die Serben den "Bruderkrieg" vor der Anerkennung Kroatiens und Sloweniens längst angefangen hatten, scheint Handke nicht mehr in Erinnerung zu sein. Mehr dazu, aber auch zur Rolle der deutschen Medien und insbesondere der Rolle derkann man in diesem Artikel von-Autor Michael Martens zum 20. Jahrestag der Anerkennung lesen.) Weitere Auszüge aus dem Gespräch liefert die Agentur APA beim, Autorin des Essays , der die Diskussion um Handke maßgeblich vorangetrieben hat, antwortet auf Facebook auf Handkes Deutschland-Behauptung: "Mit einer weiteren abwertenden Geste wirdund die gesamte historisch-politische Forschung schon wieder verworfen: Deutschland habe durch Anerkennung Sloweniens, Kroatiens und Bosniens und Herzegowinas die Kriege verursacht. Dass vor drei Tagen - am 18. November - der Jahrestag der barbarischen und verbrecherischen, grausamen Zerstörung derwar, dass viele Vermisste aus Vukovar immer noch vermisst sind (sie wurden auf einer Schweinefarm verscharrt oder in den Fluß geworfen oder irgendwohin verschleppt und dort in eine Grube gestopft), und dass diese TragödieSloweniens und Kroatiens geschah, das heißt dass die Anerkennung erfolgte, als der Krieg in Kroatien schon diegefordert hatte, wissen weder der Fragende noch der Antwortende dieses Gesprächs, und es interessiert sie auch nicht."Das ist "oder gar neu", kommentiert Gerrit Bartels das Interview im. Auch werde von Greiner, was in den letzten Wochen die Debatte befeuerte: "Etwa das Gespräch, das Handke mit den kruden, am rechten Rand operierendengeführt hat (in dem er gesagt haben soll : 'Den Müttern von Srebenica glaube ich kein Wort.'). Oder sein Besuch bei einer internationalen Konferenz in Belgrad anlässlich des 20. Jahrestages der Nato-Angriffe auf Serbien, wo der Schriftsteller einehielt. Immerhin äußert sich Handke zu seinem Besuch bei Slobodan Milošević im Gefängnis in Den Haag und dessen Beerdigung. Er streitet ab,für den einstigen Präsidenten Serbiens gehabt zu haben (was sich in seiner Schrift 'Rund um das große Tribunal' anders liest). Im plädiert Mladen Gladic dafür, das von Alida Bremer an die Öffentlichkeit gebrachte -Interview mit Handke bis auf weiteres "weniger als Schlüssel zu Handkes angeblicher Relativierung eines Genozids zu sehen denn als".Weitere Artikel: "Wann immer ich auf Reisen bin und morgens in die Duschkabine eines Hotelzimmerstrete, denke ich an", gesteht Rainer Moritz in der. Zum 30. Jahrestag deshat Hartmut Finkeldey fürnochmal"Die verkauften Pflastersteine" und "Blende 89" aus dem Regal geholt . Im unterhält sich Gisa Funck mitüber dessen Hölderlin-Biografie Besprochen werden"Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten" (),"Mädchenleben" ( Tagesspiegel ),"Ein Schuss ins Blaue" ( FR ) und"Lebenswerk" (). Dieerscheint heute noch einmal mit einer kleinenDiese und viele weitere Bücher erhalten Sie in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21